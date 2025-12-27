English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Tasnim Jara Resigns NCP: ভাঙছে এনসিপি! দল ছাড়লেন তাসনিম জারা, জামাতের সঙ্গে জোটে নারাজ ৩০ নেতা!

Tasnim Jara Resigns NCP: ভাঙছে এনসিপি! দল ছাড়লেন তাসনিম জারা, জামাতের সঙ্গে জোটে নারাজ ৩০ নেতা!

Tasnim Jara Resigns NCP: তাসনিম জানিয়েছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে ৪৬৯৩ জন ভোটারের সমর্থনযুক্ত স্বাক্ষর প্রয়োজন। আগামিকাল ওই স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ শুরু হবে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 27, 2025, 09:48 PM IST
Tasnim Jara Resigns NCP: ভাঙছে এনসিপি! দল ছাড়লেন তাসনিম জারা, জামাতের সঙ্গে জোটে নারাজ ৩০ নেতা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে যখন ভোটের সময় এগিয়ে আসছে সেইসময় জাতীয় নাগরিক পার্টি(এনসিপি) ছাড়লেন দলের পরিচিত মুখ তাসনিম জারা। ফেসবুকে তিনি সেই কথা নিজেই লিখেছেন তসনিম। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলের এক যুগ্ম সদস্য সচিবও। পাশাপাশি তসনিম ঢাকা ৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। 

তাসনিম জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট কোনও দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে তিনি লড়ছেন না। মানুষের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তিনি দেশে এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি তৈরির জন্য লড়াই করবেন। দেশের পরিস্থিতি যেদিকেই যাক তিনি লড়াই করবেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। কোনও দলের হয়ে ভোটে লড়লে দল, সংগঠন ও প্রশাসনের সুবিধে তিনি পেতেন। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না তখন তাঁর একমাত্র ভরসা জনগন। 

তাসনিম আরও জানিয়েছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে আইনি বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ঢাকা-৯ আসনের ৪৬৯৩ জন ভোটারের সমর্থনযুক্ত স্বাক্ষর প্রয়োজন। আগামিকাল ওই স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ শুরু হবে। তিনি সাধারণ মানুষকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন জারা। সেটি হল, ভোটে লড়াই করার জন্য তিনি অর্থ তুলেছিলেন। এখন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়াই করা জন্য যারা টাকা ফেরত চান তাদের সেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে। 

এদিকে, জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটে যেতে নারাজ এনসিপির বহু নেতা। এনিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন এনসিপির ৩০ জন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। 

দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামকে স্মারকলিপি দিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, বাক্ষরকারীরা দলের প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে একটি 'গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়ে' তাদের 'গভীর উদ্বেগ ও অবস্থান' সামনে আনতে চান।

জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ তুলেছেন তারা। তাঁদের দাবি, জামায়াত বিভাজনমূলক রাজনীতি করে। অন্যান্য দলে চরবৃত্তিও করে। বিভিন্ন অপকর্মের দায় এনসিপির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

