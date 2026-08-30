/লাশের এ-ভয়াল সুনামি কীভাবে রোধ করবে নেপাল? বাধ্য হয়ে দেহ সমাহিত করছে তারা! ভবিষ্যতে কীভাবে খোঁজ মিলবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে আকস্মিক হড়পাবন্যায় অন্ততপক্ষে ৩০০০ মিসিং, মৃত্যু ৭০০ ছাড়িয়েছে। হয়তো সংখ্যাটা ক্রমে বাড়বে। ভয়াবহ পরিস্থিতি নেপাল জুড়ে। এত মর্গ নেই নেপালে যে, এত দেহ সেখানে সংরক্ষিত করে রাখা সম্ভব। ফলে, নেপালকে অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদের দেহ মাটিতে সমাহিত করতেই হচ্ছে। মৃতদেহ থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করতে এবং মরদেহের দ্রুত পচন রোধ করতেই নেপাল সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নেপাল সরকার এ সপ্তাহেই উদ্ধার করা অজ্ঞাতপরিচয় ও দাবিহীন মরদেহগুলি সাময়িকভাবে মাটিচাপা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরবর্তীতে তাঁদের শনাক্ত করা যাবে। কীভাবে? ভবিষ্যতে এঁদের স্বজনেরা যাতে তাঁদের প্রিয়জনের মরদেহ শনাক্ত করতে পারেন, সেজন্য সমাহিত করার আগে প্রতিটি মৃতদেহের ডিএনএ নমুনা ও নির্দিষ্ট আইডেন্টিফিকেশন কোড সংগৃহীত হচ্ছে।
মৃতদেহের ডিএনএ নমুনা
নেপালে আকস্মিক বন্যায় লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। প্রায় ৭০০ মৃত্যু। অধিকাংশই অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ। সেই সব অজ্ঞাতপরিচয় নিহতদের মাটিচাপা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তীতে তাদের শনাক্ত করা যাবে। আপাতত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা এবং মরদেহের দ্রুত পচন রোধ করতেই নেপাল সরকার অজ্ঞাতপরিচয় ও দাবিহীন মরদেহগুলি সাময়িকভাবে মাটিচাপা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ভবিষ্যতে এঁদের স্বজনেরা যাতে নিজেদের প্রিয়জনের দেহ শনাক্ত করতে পারেন, সেজন্য দেহ মাটি চাপা দেওয়ার আগে প্রতিটি মৃতদেহের ডিএনএ (DNA) নমুনা ও নির্দিষ্ট আইডেন্টিফিকেশন কোড সংগৃহীত হচ্ছে।
উদ্ধার ও মৃতের সংখ্যা
গত বুধবার সকালে সুনামির মতো ধেয়ে আসা জলকাদার ধাক্কায় গ্রাম ও শহর প্লাবিত হয়। এর পর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৬৭৫টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ভারতের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ নেপালের চিতওয়ান জেলায় সবচেয়ে বেশি-- ২৩৩টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মিসিং অন্তত ৩০০০ জন!
সংক্রমণবিপদ ও গণকবর
হাসপাতালে পর্যাপ্ত জায়গা ও মরদেহ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে চিতওয়ান জেলায় মৃতদেহগুলি পচন থেকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেন, অস্থায়ীভাবে রাখা মরদেহে তীব্র পচনের কারণে সংক্রমক ব্যাধি ছড়ানোর ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার নেপাল কর্তৃপক্ষ দেহ মাটি চাপা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দেহের স্তূপ বেড়ে যাওয়ায় একটি বাড়িকে কুলিং সেন্টার বানিয়ে সাময়িক ভাবে দেহগুলি রাখা হয়েছিল। তবে সেখানেও স্থান সংকুলান না হওয়ায় দেহগুলি মাটি চাপা দেওয়া ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না তাদের হাতে।
দেড়মিটার গর্ত, জিও-ট্যাগিং
তবে ভবিষ্যতে শনাক্তকরণের জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ পদ্ধতি। সংগ্রহ করা হচ্ছে ডিএনএ (DNA) নমুনা এবং করা হচ্ছে বিশেষ ট্র্যাকিং। দেহ মাটি চাপা দেওয়ার আগে প্রতিটি মরদেহ থেকে ডিএনএ নমুনা নেওয়া হচ্ছে এবং স্থান চিহ্নিতকরণ-সহ একটি ইউনিক আইডি (Unique Identification Number) নম্বর তৈরি করা হচ্ছে। দেহগুলো ১.৫ মিটার গভীর গর্তে পোঁতা হচ্ছে যাতে প্রয়োজনে সহজে তুলে নেওয়া যায়। দুটি গর্তের মাঝে ৪০ সেন্টিমিটার ব্যবধান রাখা হচ্ছে, যাতে ডিএনএ ম্যাচিংয়ের পর শুধু নির্দিষ্ট মরদেহটিই তোলা সম্ভব হয়। আইডি নম্বর-সহ মরদেহগুলি বিশেষ ব্যাগে রাখা হচ্ছে। প্রতিটি দাফনস্থলে একটি কংক্রিটের প্ল্যাটফর্ম ও সাইনবোর্ড তৈরি করা হচ্ছে যেখানে ওই আইডি নম্বরটি লেখা থাকবে। পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি, ছবি তোলা এবং কবরস্থানটির জিও-ট্যাগিং (Geo-tagging) করার মাধ্যমে ডিজিটাল রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
কীভাবে দেহ ফেরত?
স্বজনেরা কীভাবে দেহ ফেরত পাবেন? নিখোঁজ স্বজনদের খোঁজে থাকা মানুষদের নেপালের বিভিন্ন নির্ধারিত হাসপাতালে গিয়ে নিজেদের ডিএনএ নমুনা দিতে হবে। স্বজনদের ডিএনএ প্রোফাইলের সঙ্গে সংগৃহীত মরদেহের ডিএনএ মিলে গেলে স্বাস্থ্য বিভাগ নির্দিষ্ট মরদেহ নম্বরটি শনাক্ত করবে। সেই নম্বরের উপর ভিত্তি করে পুলিস তাঁদের রেকর্ড দেখে নিশ্চিত করবে, দেহটি কোথায় পোঁতা রয়েছে। এরপর দেহটি মাটি থেকে তুলে (Exhume) তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এছাড়া নেপাল পুলিস অজ্ঞাতপরিচয় ও বেওয়ারিশ মরদেহের বিস্তারিত তথ্য তাদের ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করছে।
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