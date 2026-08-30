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লাশের এ-ভয়াল সুনামি কীভাবে রোধ করবে নেপাল? বাধ্য হয়ে দেহ সমাহিত করছে তারা! ভবিষ্যতে কীভাবে খোঁজ মিলবে?

Nepal Burying Unidentified Flood Victims: নেপাল ফ্ল্যাশফ্লাড কাণ্ডে প্রাপ্ত অশনাক্ত দেহগুলি সমাহিত করতে বাধ্য হচ্ছে। এত দেহ রাখার জায়গা নেই তাদের। তবে, তারা এমন ব্যবস্থা করে রাখছে যাতে পরে এই অশনাক্ত দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়। কীভাবে? নেপালে এক ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 30, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:22 AM IST
লাশের এ-ভয়াল সুনামি কীভাবে রোধ করবে নেপাল? বাধ্য হয়ে দেহ সমাহিত করছে তারা! ভবিষ্যতে কীভাবে খোঁজ মিলবে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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