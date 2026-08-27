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স্বপ্নের সফর বদলে গেল বিভীষিকায়! নেপালের দুর্যোগে খোঁজ মিলল দুর্গাপুরের মৌসুমীর, এখনও নিখোঁজ স্বামী

Nepal Flash Flood: কাঠমান্ডুতে ইতিমধ্যেই পৌঁছানো 'চলো যাই' সংস্থার চার সদস্যের তরফে একজন মৌসুমীদেবী যে হাসপাতালে রয়েছেন সেখানে রওনা দিয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর মানসিক ধাক্কা পেয়েছেন তিনি। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 27, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:17 PM IST
স্বপ্নের সফর বদলে গেল বিভীষিকায়! নেপালের দুর্যোগে খোঁজ মিলল দুর্গাপুরের মৌসুমীর, এখনও নিখোঁজ স্বামী

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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