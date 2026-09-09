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হড়পা-বিধ্বস্ত নেপালে এবার ভূমিকম্প! ফ্ল্যাশফ্লাডের ঘা শুকোতে-না-শুকোতেই ফের বড় বিপর্যয়! দেশটা কি মুছে যাবে?

Nepal Earthquake After Devastating Floods: তিব্বত অঞ্চলে হওয়া ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল প্রায় ৩৫ কিলোমিটার, যা প্রায় ২১.৭৫ মাইলের সমান। ভূমিকম্পের মাত্রা ৫.৩ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় কম্পন অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর আসেনি।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 09, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:21 PM IST
হড়পা-বিধ্বস্ত নেপালে এবার ভূমিকম্প! ফ্ল্যাশফ্লাডের ঘা শুকোতে-না-শুকোতেই ফের বড় বিপর্যয়! দেশটা কি মুছে যাবে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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