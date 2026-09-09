/হড়পা-বিধ্বস্ত নেপালে এবার ভূমিকম্প! ফ্ল্যাশফ্লাডের ঘা শুকোতে-না-শুকোতেই ফের বড় বিপর্যয়! দেশটা কি মুছে যাবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশটা কি বিশ্ব-মানচিত্র থেকে ক্রমশ মুছে যাবে? ভয়াবহ হড়পা বিপর্যয়ের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি নেপাল, তার মধ্যেই মঙ্গলবার রাতে ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পশুপতিক্ষেত্র। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত ৯টা ৩৮ মিনিটে নেপালে কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ৫.৩। অভিশপ্ত ত্রিশূলি নদীর পশ্চিমে ১৭০ কিমি দূরে এই কম্পন-কেন্দ্র।
নতুন করে উদ্বেগ
ভূমিকম্পের জেরে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে নেপালে। কয়েকদিন আগে ভয়াবহ হড়পা বানে নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকা বিপর্যস্ত। মৃত্যুর সংখ্যা এখনও বেড়ে চলেছে। বন্যায় রাস্তা, সেতু, বাড়িঘর বিপর্যস্ত। এখনও উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চলছে। নেপালে ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা আগেই তিব্বতে ৫.৩ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তিব্বতের ওই ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। এর আগে গত বৃহস্পতিবারও তিব্বতে ৫ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প হয়েছিল। পরপর এই ভূমিকম্প ও ভয়াবহ বন্যার জেরে হিমালয় অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে সন্নিহিত এলাকার বাসিন্দাদের উদ্বেগ বাড়ছে।
মৃত ১৪০০! নিখোঁজ?
তিব্বতের দিক থেকে নেপালের দিকে ভয়াবহ বন্যা নেমে এসেছিল মাত্র কয়েকদিন আগে। হিমবাহ ভাঙা বরফ-পাথরের ধস ও জলের প্রবাহের জেরে তৈরি হওয়া সেই বিপর্যয়ে নেপাল ও তিব্বত-- দুই জায়গাতেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছিল। নেপালের হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা ১৪০০! এখনও নিখোঁজ ৫ হাজারেরও বেশি মানুষ। চিনে এই বন্যার জেরে মৃতের সংখ্যা ৪৩। স্বজনের খোঁজে বহু মানুষ হাসপাতালে-হাসপাতালে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। আরও কি মৃতের সংখ্যা বাড়বে?
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