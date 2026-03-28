  • Ex-PM KP Sharma Oli Arrested: কথা দিয়েছিলাম, কথা রাখলাম: ক্ষমতায় এসেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার জেন-জি় বালেনের

Ex-PM KP Sharma Oli Arrested: 'কথা দিয়েছিলাম, কথা রাখলাম': ক্ষমতায় এসেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার জেন-জি় বালেনের

Nepal: জেন জ়ি আন্দোলনের জেরে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে আসতে হয় কেপি ওলি শর্মাকে। ২৭ মার্চ নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বালেন্দ্র শাহ। একদিন পরই তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হল। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 28, 2026, 01:15 PM IST
গ্রেফতার কেপি শর্মা ওলি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জেন জ়ি-তেই ভরসা নেপালের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বালেন্দ্র শাহ। ২৭ মার্চ নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বালেন শাহ। ঠিক তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নেপালের রাজনীতিতে বড় ধরনের নাটকীয় মোড়। গত বছরের রক্তক্ষয়ী 'জেন-জ়ি' (Gen Z) বিক্ষোভে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি।

শনিবার সকালে ভক্তপুরের গুন্ডু এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে ওলিকে হেফাজতে নেয় নেপাল পুলিস। ওলির পাশাপাশি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখককেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

কাঠমান্ডু উপত্যকা পুলিসের মুখপাত্র ওম অধিকারী গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, আইন অনুযায়ী পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিকে ওলির গ্রেফতারের পরপরই নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুদান গুরুং এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কথা দিয়েছিলাম, কথা রাখলাম। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এটি কোনো ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নয়, বরং ন্যায়ের শুরু মাত্র। আমি বিশ্বাস করি দেশ এখন নতুন পথে চলবে।'

অন্যদিকে, নিজের গ্রেফতারকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' হিসেবে অভিহিত করেছেন কেপি শর্মা ওলি। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'আমি এই গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই লড়ব।'

নেপথ্যে গত বছরের সেই ভয়াবহ বিক্ষোভ
গত বছরের ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর দুর্নীতিবিরোধী এক জেন জ়ি আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল নেপাল। সামান্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া সেই আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্তত ৭০ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে ১৯ জনই ছিল তরুণ। বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবন ও সরকারি দফতরে আগুন ধরিয়ে দিলে ওলি সরকারের পতন ঘটে।

ওলি সরকারের পতনের পর প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নিয়ে পরিস্থিতি স্থিতিশীল করেন। এরপরই নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসেন র‍্যাপার থেকে রাজনৈতিক নেতা বনে যাওয়া বালেন্দ্র শাহ।

শুক্রবার বালেন্দ্র শাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়েই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, যদিও গুলি চালানোর সরাসরি কোনো আদেশ প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু তৎকালীন সরকার তা থামানোরও কোনো চেষ্টা করেনি। ওলি ও রমেশ লেখকের চরম অবহেলার কারণেই অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাণ গেছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অভিযোগে তাদের সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাক্তন পুলিস প্রধান চন্দ্র কুবের খাপুং-সহ আরও বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

