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নেপালে মহাপ্রলয়: অন্তত ১৬০ মৃত্যু, নিখোঁজ ৭৫০! দেশজুড়ে হাহাকার-আর্তনাদ

Nepal Flash Flood: এই ভয়াবহ বন্যায় নেপাল ও তিব্বত মিলিয়ে এ পর্যন্ত ১৬০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং অন্তত ৭৫০ জন মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। চীন সরকারের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সিসিটিভি (CCTV) জানিয়েছে, তিব্বতের গিরোং কাউন্টিতে ধস ও বন্যায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ২৬৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 27, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:32 AM IST
নেপালে মহাপ্রলয়: অন্তত ১৬০ মৃত্যু, নিখোঁজ ৭৫০! দেশজুড়ে হাহাকার-আর্তনাদ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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