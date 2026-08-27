/নেপালে মহাপ্রলয়: অন্তত ১৬০ মৃত্যু, নিখোঁজ ৭৫০! দেশজুড়ে হাহাকার-আর্তনাদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে মহাপ্রলয়। আকস্মিক হড়পা বানে নেপাল জুড়ে ব্যাপক ধ্বংসলীলা। এখনও পর্যন্ত অন্তত ১৭০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। কমপক্ষে ৭৫০ মানুষ নিখোঁজ, যার মধ্যে ১৩৩ ভারতীয়ই নিখোঁজ। মার্কিন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার মতে, একটি হিমবাহ ভেঙে এই শক্তিশালী ধসটি তৈরি হয়, যা ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্পের মতো তীব্র কম্পন সৃষ্টি করেছিল। পর্বত থেকে বিপুল পরিমাণ বরফ, পাথর, কাদা ও পানি লেন্দে খোলা নদী হয়ে ভোটে কোশী ও ত্রিশূলী নদীতে এসে পড়ে। এতে নেপালের রসুয়া ও ধাদিং জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরে সেই পানি নুয়াকোট, চিতবন, গোর্খা, তানাহু ও নওয়ালপরাসী ইস্ট জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিপর্যয়ের প্রভাব ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকা এবং চীনের তিব্বত অঞ্চলেও গভীরভাবে পড়েছে।
কৈলাশ মানস সরোবর যাত্রীদের বড় বিপর্যয়
নিখোঁজদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশটি ভারতীয় নাগরিক। নেপালের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, অন্তত ১৩৩ জন ভারতীয় এবং ৩৭ জন অনাবাসী ভারতীয় (NRI)-সহ মোট ১৭০ জন ভারতীয়ের কোনও খোঁজ মিলছে না। নেপালের পর্যটন যৌথ সচিব জয় নারায়ণ আচার্য জানান, কৈলাশ মানস সরোবর, লাংটাং এবং গোসাইকুণ্ড ট্রেকিং রুটে থাকা প্রায় ৩৯৮ জন পর্যটক আপাতত যোগাযোগবিচ্ছিন্ন। তামিলনাড়ুর 'সম্রাট ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস'-এর মাধ্যমে আসা ৫৭ জনের একটি দলের দুটি বাস বানের তোড়ে পাহাড়ি খাদে পড়ে যায়; ওই দলের মাত্র ২১ জন নিরাপদে ফিরতে পেরেছেন। এছাড়া ইশা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধগুরু জগ্গি বাসুদেব জানিয়েছেন, তাঁদের ৭৭ জন তীর্থযাত্রী তিব্বতের গিরোং ইমিগ্রেশন অফিসে থাকা অবস্থায় বন্যার মুখে পড়েন এবং বর্তমানে তারা নিখোঁজ রয়েছেন।
তছনছ নেপাল
বন্যার জলের প্রচণ্ড তোড়ে রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে ৭০ থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরের একের পর এক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে, গাড়ি ভেসে গেছে এবং বহুতল ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, অন্তত ১৯টি বড় যানবাহন চলাচলের সেতু বানের পানিতে স্রেফ তাসের ঘরের মতো ভেসে গিয়েছে। এছাড়া নুয়াকোটের বেত্রাবতী থেকে রসুয়াগাধি সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ৪২ কিলোমিটারের দীর্ঘ মূল সড়কটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।
যাতায়াত পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় পাহাড়ি জেলাগুলোতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে, বন্যায় নেপালের আটটি চালু থাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং পাঁচটি নির্মাণাধীন প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে প্রায় ৩৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।
ভারতে হাই-অ্যালার্ট ও ত্রাণ সহায়তা
নেপাল থেকে প্রবল বেগে নেমে আসা জল ভারতের গণ্ডক, ঘাঘরা, রাপ্তি ও কোসী নদীতে প্রবেশ করায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে চরম সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারতের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF)-কে প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং নদীসংলগ্ন নিচু এলাকাগুলো থেকে স্থানীয়দের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে ফোনে কথা বলে সমবেদনা জানান এবং ভারত সব ধরণের প্রয়োজনীয় মানবিক সাহায্য ও ত্রাণ দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত বলে আশ্বস্ত করেন।
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