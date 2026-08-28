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বিপদ কাটেনি নেপালে! ফের হড়পা বান, জারি হাই অ্যালার্ট, প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে মানুষ

নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানের ধাক্কা কাটতে না কাটতেই ফের বড় বিপদের আশঙ্কা। তিব্বতের দিকে তৈরি হওয়া একটি বাঁধের মতো জলাধার উপচে পড়ায় নেপালের রসুয়ায় উদ্ধারকাজ সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। ত্রিশূলী নদীতে জল বাড়ার আশঙ্কায় চিতওয়ান ও ধাদিংয়ে সতর্কতা জারি হয়েছে। স্থানীয়দের নিচু এলাকা ছেড়ে উঁচু জায়গায় যেতে বলা হয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 28, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:28 PM IST
বিপদ কাটেনি নেপালে! ফের হড়পা বান, জারি হাই অ্যালার্ট, প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছে মানুষ
Image Credit: ফোটো- এএনআই

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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