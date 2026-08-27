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গিলে নিচ্ছে রাক্ষুসে স্রোত! আমগাছ আঁকড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁচার অবিশ্বাস্য লড়াই চব্বিশের যুবকের, শেষে...

Nepal Flash Flood: নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানে কোনওমতে প্রাণে বাঁচলেন ২৪ বছরের শ্রমিক বিবেক কুমাল। বিদুরে কাজ করার সময় আচমকাই জল, কাদা ও পাথরের বিশাল স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। শেষ মুহূর্তে একটি আমগাছ আঁকড়ে ধরে প্রাণ বাঁচান তিনি। পরে পুলিস তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 27, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:37 AM IST
গিলে নিচ্ছে রাক্ষুসে স্রোত! আমগাছ আঁকড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁচার অবিশ্বাস্য লড়াই চব্বিশের যুবকের, শেষে...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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