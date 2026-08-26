/রাক্ষুসে হড়পায় হারিয়ে গেলেন ১০৫ ভারতীয়! তছনছ বিদ্যুৎকেন্দ্র! তিব্বত থেকে ধেয়ে আসা মারণ স্রোতে ৮ মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়াবহতম হড়পার পড়ে ধ্বংসের ছবিটি ঠিক কেমন নেপালে? কত মৃত্যু? নিখোঁজ কতজন? কোথায় কোথায় এবং কতটা ক্ষয়ক্ষতি? সেসব ক্রমশ আরও বিস্তারিত জানা যাবে। আপাতত, নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড জানিয়ছে, অন্ততপক্ষে ১০৫ জন ভারতীয় ট্যুরিস্টই নিখোঁজ। এই হড়পায় তছনছ হয়ে গেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ভয়ংকর হড়পার স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি। বন্ধ হয়ে গেল সড়কের পর সড়ক।
নিখোঁজ ভারতীয়
আপাতত, নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড জানিয়ছে, অন্ততপক্ষে ৩৮৪ জন নিখোঁজ। এর মধ্যে ২৯১ জনই বিদেশি। ৯৩ জন স্বদেশীয়, মানে নেপালি। ওই বিদেশির মধ্যে ১০৫ জনই ভারতীয়। জানা গিয়েছে রাসুয়া জেলায় নিখোঁজ ২৬ জন নেপালি পুলিস। নিখোঁজ ৭ জন সশস্ত্র পুলিসও।
তছনছ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র
নেপালে এই হড়পায় তছনছ হয়ে গেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ভয়ংকর হড়পার স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি। নেপালের ইলেকট্রিসিটি অথরিটি (NEA) জানিয়েছে, অন্তত ছটি হাইড্রোপাওয়ার ও ট্রান্সমিশন ফেসিলিটি সেন্টার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। রাসুয়াগাড়ি, চিলিমে, ত্রিশূলি থ্রিএ, ত্রিশূলি থ্রিবি হাব ২২০ কেভি সাবস্টেশন, ত্রিশূলি হাইড্রোপাওয়ার স্টেশন, দেবীঘাট হাইড্রোপাওয়ার স্টেশন-- বন্যায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট। ফলে নেপালে আগামী দিনে বিদ্যুৎ সরবরাহে বড় মাপের ঘাটতি দেখা দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। চলাচল প্রায় অগম্য হতে বসায় নেপালের বহু জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
রাক্ষুসে স্রোত রসুয়ায়
আকস্মিক বন্যায় উথলে উঠল নেপালের ভোটে কোশী নদী। স্রোতে লণ্ডভণ্ড হল রসুয়া। তিব্বতের কাছে নেপালের এই রসুয়া জেলা। সেখানকার এই আকস্মিক বন্যায় ভেসে গিয়েছে আস্ত ব্রিজ, একাধিক গাড়িবাড়ি। আজ, বুধবার সকালে নেপালের উত্তরাঞ্চলীয় রসুয়া জেলায় এই ভয়াবহ হড়পা দেখা গিয়েছে। তিব্বত সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নদী অববাহিকার নীচের দিকের বেশ কয়েকটি জেলায় জারি করেছে হাই অ্যালার্ট। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জলের এই ঢল তিব্বতের দিক থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। নেপাল সেনাবাহিনীর মতে, জলের এই হঠাৎ-বৃদ্ধিতে তিমুরে এবং স্যাফ্রুবেসি এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে! যেখানে একাধিক যানবাহন, মালপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি ভেসে গিয়েছে! বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পুরো ছবি এখনও পাওয়া সম্ভব হয়নি! ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয়েছে। দ্রুত গতিতে চলছে উদ্ধারকাজ।
উদ্ধার ও সতর্কতা
তিমুরে ও স্যাফ্রুবেসিতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। রসুয়ার সহকারী চিফ ডিস্ট্রিক্ট অফিসার জানিয়েছেন, এই বন্যা দুটি এলাকাতেই ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় উদ্ধারকাজ এখানে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিক অনুমান ছিল, ১০০০ জন বন্যার জলে ভেসে গিয়ে থাকতে পারেন। সংখ্যাটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। জীবিতদের সন্ধানে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ জোরদার করতে নেপাল সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রসুয়া ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে উদ্ধার ও ত্রাণকাজে সহায়তার জন্য নেপাল সেনাবাহিনী, সশস্ত্র পুলিস বাহিনী এবং নেপাল পুলিসের সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও হচ্ছে।
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