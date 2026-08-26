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রাক্ষুসে হড়পায় হারিয়ে গেলেন ১০৫ ভারতীয়! তছনছ বিদ্যুৎকেন্দ্র! তিব্বত থেকে ধেয়ে আসা মারণ স্রোতে ৮ মৃত্যু

Deadly Nepal Flash Floods Devastation: নেপালের রাক্ষুসে হড়পা বানে চিরতরে হারিয়ে গেলেন ১০৫ ভারতীয়! তিব্বত থেকে ধেয়ে আসা ভয়ংকর স্রোতে ৮ মৃত্যু এখনই। ভয়াল ফ্ল্যাশফ্লাডে দানবের কেশরের মতো ফুলে উঠেছে ভোটে কোশী নদী। পাহাড় থেকে পাগলা দৈত্যের মতো স্রোত নেমে গিলল গোটা এলাকা। আগেই জানা গিয়েছিল, ১০০০ জনই তখন ভেসে গিয়েছিলেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 26, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:31 PM IST
রাক্ষুসে হড়পায় হারিয়ে গেলেন ১০৫ ভারতীয়! তছনছ বিদ্যুৎকেন্দ্র! তিব্বত থেকে ধেয়ে আসা মারণ স্রোতে ৮ মৃত্যু

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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