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প্রকৃতির তাণ্ডবে মৃত্যুপুরী নেপাল! একলাফে মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ৬০০, নিখোঁজ হাজার হাজার

Nepal Flash Flood: নেপাল-চিন সীমান্তে ভোতে কোশি নদীর বন্যায় ৬১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও নিখোঁজ প্রায় ১,৯২৪ জন, যার মধ্যে ৩২০ জন ভারতীয় রয়েছেন। ভারত ইতিমধ্যেই ৫৭.৫ টন ত্রাণসামগ্রী ও চিকিৎসক দল পাঠিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 29, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:54 AM IST
প্রকৃতির তাণ্ডবে মৃত্যুপুরী নেপাল! একলাফে মৃতের সংখ্যা ছাড়াল ৬০০, নিখোঁজ হাজার হাজার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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