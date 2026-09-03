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হু হু করে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, নেপালে এখনই ১২৫০ মৃত, নিখোঁজ ৪০০০-এরও বেশি! কান্নায় ভারী বাতাসে দমবন্ধ দেশ

Nepal Flash Flood Death Toll: ভয়াবহ হড়পা বানের এক সপ্তাহ পরেও খোঁজ নেই চার হাজারের বেশি মানুষের। একইসঙ্গে নেপালের একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। যত সময় এগোচ্ছে ততই কমছে তাঁদের জীবিত উদ্ধারের আশা।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 03, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:53 PM IST
হু হু করে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, নেপালে এখনই ১২৫০ মৃত, নিখোঁজ ৪০০০-এরও বেশি! কান্নায় ভারী বাতাসে দমবন্ধ দেশ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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