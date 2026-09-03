/হু হু করে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা, নেপালে এখনই ১২৫০ মৃত, নিখোঁজ ৪০০০-এরও বেশি! কান্নায় ভারী বাতাসে দমবন্ধ দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হু হু করে বাড়ছে মৃতের সংখ্য়া। নেপাল হড়পায় মৃত আগেই হাজার ছাড়িয়েছিল। এখন তা বেড়ে ১২৫০-য়ে এসে দাঁড়িয়েছে। নিখোঁজ ৪৮৫৮ জন! এর মধ্যে মোট কতজন বিদেশি, তা এখনও স্পষ্ট নয়, মোট কতজন ভারতীয় স্পষ্ট নয় সেই সংখ্যাটাও। এখনও একাধিক সুড়ঙ্গে আটকে বহু শ্রমিকও। বুধবার নেপাল পুলিসের দেওয়া তথ্য বলছে, মোট ৪৮৫৮ জন এখনও নিখোঁজ। প্রায় ১২ হাজার মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধারকারী দলগুলির কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ধসে পড়া রাস্তা, বিপুল পরিমাণ কাদা ও ধ্বংসস্তূপ ঠেলে কাজে এগোনো। নেপাল কি ফের আগের জায়গায় আসবে? নেপালের অর্থমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, বন্যাপরবর্তী দেশের পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণ করতে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হতে পারে!
ক্রমশ কঠিন
ভয়াবহ হড়পা বানের এক সপ্তাহ পরেও খোঁজ নেই চার হাজারের বেশি মানুষের। একইসঙ্গে নেপালের একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধার নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। যত সময় এগোচ্ছে ততই কমছে তাঁদের জীবিত উদ্ধারের আশা। প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। ২৬ অগস্টের ভয়াবহ হড়পা বানের পরে নেপালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩০০! বুধবার নেপাল পুলিসের দেওয়া তথ্য বলছে, মোট ৪৮৫৮ জন এখনও নিখোঁজ। প্রায় ১২ হাজার মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
বিপুল ধস, কাদা
উদ্ধারকারী দলগুলির কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ধসে পড়া রাস্তা, বিপুল পরিমাণ কাদা ও ধ্বংসস্তূপ ঠেলে কাজে এগোনো। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত সুড়ঙ্গে এগোনোর কাজটা তো আরও কঠিন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুড়ঙ্গের ভিতরে অক্সিজেন, জল ও নিরাপদ প্রবেশপথের অভাব উদ্ধার অভিযানকে আরও কঠিন করে তুলছে।
প্রাণ খুঁজছে নেপাল
একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নিখোঁজ শত শত কর্মী। শুধু ত্রিশুলী-৩-এ নয়, হড়পা বানের জেরে নেপালের একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পেই কর্মীদের নিখোঁজ হওয়ার দুঃসংবাদ মিলেছে। আপার ত্রিশুলী-৩বি প্রকল্পে নিখোঁজের সংখ্যা প্রায় ১২২। লাংটাং খোলা প্রকল্পে ৪১, রাসুয়াগাড়ি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ৯৩ এবং চিলিমে প্রকল্পে অন্তত আট জনের এখনও কোনও খোঁজ মেলেনি। এর আগে ত্রিশুলী-৩এ প্রকল্পের সুড়ঙ্গ থেকে কয়েকশো শ্রমিককে উদ্ধার করা গিয়েছিল। কিন্তু বাকি পথ কাদায় বন্ধ। এই অবস্থায় সুড়ঙ্গে আরও গভীরে আটকে থাকা কর্মী ও শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনো কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে ধ্বংসস্তূপের নীচে বা সুড়ঙ্গের অন্ধকারে আটকে থাকা মানুষগুলিকে দ্রুত উদ্ধার করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নেপালের কাছে।
সহায়তায় ভারত-চিন-আমেরিকা
নেপাল সেনা জানিয়েছে, ত্রিশুলী-৩-এর প্রকল্পের একটি সুড়ঙ্গের উপরের অংশ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সেখানে পৌঁছনোর পথ তৈরি করতে ড্রিলিং মেশিন, এক্সক্যাভেটর এবং অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। সুড়ঙ্গের ভিতরে কেউ জীবিত রয়েছেন কি না, তা বোঝার জন্য থার্মাল ড্রোন-সহ বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। ভারত, চিন ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞরাও উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করছেন। তবে বিপুল পরিমাণ কাদা ও পাথর সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে দেওয়ায় উদ্ধারকাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। অনেক জায়গায় রাস্তা ও সেতু ভেসে যাওয়ায় ভারী যন্ত্রপাতি ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়াও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
পুনর্নির্মাণ
নেপালের হিমবাহধসের বিপর্যয়ের পরেই নেপালের অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বন্যাপরবর্তী দেশের পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণ করতে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হতে পারে, যা নেপালের মোট অর্থনীতির প্রায় এক-দশমাংশ!
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