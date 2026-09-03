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সেদিন 'ওয়ার্নিং সিস্টেম' পুরো ব্যর্থ! ৩৮ মিনিটের দেরিতেই নেপাল আজ মৃত্যুপুরী! VSAT ও চিন রুখবে আসন্ন মহাপ্রলয়?

সেদিন 'ওয়ার্নিং সিস্টেম' পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল! ৩৮ মিনিটের দেরিতেই নেপাল আজ হয়েছে মৃত্যুপুরী! ঠেকানো যেতে পারত এই বিপর্যয়! VSAT ও চিন রুখবে আসন্ন মহাপ্রলয়?

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 03, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:35 PM IST
সেদিন 'ওয়ার্নিং সিস্টেম' পুরো ব্যর্থ! ৩৮ মিনিটের দেরিতেই নেপাল আজ মৃত্যুপুরী! VSAT ও চিন রুখবে আসন্ন মহাপ্রলয়?
Image Credit: নেপাল রুখতে পারত এই বিপর্যয়!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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