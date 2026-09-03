সেদিন 'ওয়ার্নিং সিস্টেম' পুরো ব্যর্থ! ৩৮ মিনিটের দেরিতেই নেপাল আজ মৃত্যুপুরী! VSAT ও চিন রুখবে আসন্ন মহাপ্রলয়?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২৬ অগাস্ট নেপালে হড়পা বানে হওয়া বন্যার বিপর্যয় হয়তো পুরোপুরি ঠেকানো যেত না, তবে তাদের 'ওয়ার্নিং সিস্টেম' ব্যবস্থা আরও উন্নত হলে বন্যার এই ভয়াবহতা অনেকটাই কমানো সম্ভব হত! নেপাল এখন সেই বিরাট ভুল সংশোধনের পথে! নেপালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিআরআরএমএ) চিন সীমান্তে নতুন 'ওয়ার্নিং সিস্টেম'স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সিসমিক সেন্সর, রিমোট ক্যামেরা এবং ভি-স্যাট। ভি-স্যাট হল এক ধরনের স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ-ভিত্তিক সংযোগ ব্যবস্থা, যার ফলে দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়লেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না এবং মানুষ সময়মতো তথ্য পেতে পারে। মানুষ যদি সময়মতো সতর্কবার্তা পেত, তবে হয়তো হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটত না! নেপালের ভোতেকোশি নদীতে আকস্মিক বন্যায় এখনও পর্যন্ত ১২৫২ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং ৪৫০০-রও বেশি মানুষ নিখোঁজ! এর মূল কারণ নেপালের 'ওয়ার্নিং সিস্টেম' ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা। এই ব্যবস্থাগুলি মূলত নদীর জলের স্তর ধীরে ধীরে বাড়ার বিষয়টি পর্যবেক্ষণের জন্য তৈরি। তবে হিমবাহের আকস্মিক ধসের ফলে সৃষ্ট বন্যার আগাম সতর্কবার্তা দিতে এগুলি ব্যর্থ হয়। বন্যার সতর্কবার্তা জনগণের কাছে পৌঁছানোর আগেই, মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে—চারটি হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং বা পানিপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রায় ৬ লাখ মানুষের কাছে দুর্যোগের সতর্কবার্তা পাঠানো হলেও ততক্ষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখনও ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে এবং দুর্যোগ পুনরায় ঘটতে পারে। তাই চীন সীমান্তে একটি কার্যকর সতর্কবার্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এখন নেপালের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
৪০ মিনিটের বিলম্ব কেড়ে নিল হাজার প্রাণ
বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সতর্কবার্তা পাঠাতে ৩৮ মিনিটের দেরি হয়েছিল। কারণ 'ওয়ার্নিং সিস্টেম' ব্যবস্থাটি যে অকার্যকর হয়ে পড়েছে, তা কর্তারা অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, নেপাল যেসব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করেছিল, সেগুলো মূলত নদীর জলের স্তর বৃদ্ধির বিষয়ে সংকেত প্রদানকারী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছিল। হিমবাহ ধসের ফলে সৃষ্ট বন্যাতেই এই চারটি কেন্দ্র প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা সকাল ৮টা ৩২ মিনিটে সীমান্ত এলাকায় পৌঁছালেও জনসাধারণের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয় সকাল ৯টা ১৩ মিনিটে। অর্থাৎ প্রায় ৪০ মিনিটের ব্যবধান ছিল—আর ততক্ষণে শত শত মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।
ভি-স্যাট কী?
ভি-স্যাটের পূর্ণরূপ হল 'ভেরি স্মল অ্যাপারচার টার্মিনাল। এটি উপগ্রহ-ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। সাধারণত সতর্কীকরণ কেন্দ্রগুলি মোবাইল টাওয়ার, ফাইবার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। কিন্তু ভূমিধস বা বন্যার সময় এসব নেটওয়ার্কই প্রায়শই সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে, ভি-স্যাট সরাসরি উপগ্রহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এর ফলে মোবাইল টাওয়ার বা ইন্টারনেট লাইন ধ্বংস হয়ে গেলেও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য পাঠানো সম্ভব হয়।
সিসমিক সেন্সর এবং রিমোট ক্যামেরা কীভাবে কাজ করে?
নেপাল যে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করছে, তাতে ভি-স্যাট , সিসমিক সেন্সর এবং রিমোট ক্যামেরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সিসমিক সেন্সরগুলি ভূ-কম্পন, শিলাধস বা সম্ভাব্য ভূমিধস সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করবে। আর রিমোট ক্যামেরাগুলি উচ্চ উচ্চতার হিমবাহ, হ্রদ ও নদীর উপর নজর রাখবে। সংগৃহীত তথ্য ভি-স্যাটের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে, যা সময়মতো দুর্যোগ মোকাবিলার পদক্ষেপ নিতে সাহায্য় করবে। চিন সীমান্ত বরাবর এই ব্যবস্থাগুলি স্থাপন করা হচ্ছে কারণ হিমবাহ ফেটে যাওয়া বা মেঘভাঙা বৃষ্টিপাতের মতো ঘটনাগুলি প্রায়শই উচ্চ উচ্চতায় ঘটে এবং সেখান থেকে আসা জলের প্রবল চাপ নেপালের নিচু এলাকাগুলিতে প্রভাব ফেলে।
হেলিকপ্টার জরিপের মাধ্যমে এলাকা পর্যবেক্ষণ
নেপালি কর্তারা হিমালয় অঞ্চলের সেই উচ্চ উচ্চতার এলাকাগুলিতে হেলিকপ্টার জরিপ চালাচ্ছেন যেখানে এই পর্যবেক্ষণ যন্ত্রগুলি স্থাপন করা হবে। বিশেষজ্ঞরা যত দ্রুত সম্ভব এই যন্ত্রগুলি বসাতে আগ্রহী; কারণ তাদের আশঙ্কা, হিমালয় অঞ্চলটি অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। এর ফলে ভূমিধস ও হিমবাহ হ্রদের বাঁধ ভেঙে প্লাবনের মতো ঘটনা ঘটতে পারে, যা নীচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
চিনের কাছে আরও বেশি তথ্য চাইছে নেপাল
দুর্যোগের পর, নেপাল সরকার চিনের কাছে রিয়াল-টাইম বা তাৎক্ষণিক তথ্য আদান-প্রদানের দাবিও জানিয়েছে। নেপাল দাবি করে আসছে যে তিব্বতের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহ-জনিত বিভিন্ন দুর্যোগ ঘটছে এবং এই ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে নেপালকে অবহিত করা চিনের দায়িত্ব। ২৬ অগাস্টের দুর্যোগের পর চিন নেপালের সঙ্গে উপগ্রহ চিত্র ও অন্যান্য তথ্য বিনিময় করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তারা মনে করেন যে তা যথেষ্ট নয়। তাঁদের মতে, চিনের এমন একটি আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এই ধরনের দুর্যোগের তথ্য পৌঁছে দেবে।
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