/নেপালের ভয়াবহ বিপর্যয়ের ইঙ্গিত ছিল পাঁচ মাস আগেই! হাড়হিম রিপোর্টে ভেসে উঠেছিল প্রলয়ের ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে হড়পা বানের বলি এখনও পর্যন্ত ৭৬৮। নিখোঁজ ২৫০০-এরও বেশি। দেশজুড়ে হাহাকার পরিস্থিতি। হিমালয় অঞ্চলের দ্রুত বরফ গলে যাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই এই বিপর্যয় ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কাঠমান্ডু-ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ‘আইসিআইএমওডি’ (ICIMOD) আগেই এই বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছিল।
বিজ্ঞানীরা এই দুর্ঘটনার আসল কারণ খুঁজে বের করতে জোর গবেষণা চালাচ্ছেন। তাঁরা মনে করছেন, বেশ কয়েকটি কারণ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে এই বিপর্যয় ঘটেছে। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল, পার্বত্য অঞ্চলে ৪,০০০ মিটার বা তার বেশি উচ্চতায় এখন আর বরফ পড়ছে না। তার বদলে সেখানে সরাসরি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে কেন তুষারপাতের জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভারতের দেরাদুনে অবস্থিত ‘ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজি’-র এক বিজ্ঞানী জানান, বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ছে। এই অতিরিক্ত উষ্ণতার কারণেই উঁচু পাহাড়গুলোতে আর বরফ জমতে পারছে না। ফলে বরফের স্থূপ বা হিমবাহগুলো দ্রুত সংকুচিত হয়ে পিছু হটছে।
এই ঘটনার ঠিক পাঁচ মাস আগে সংস্থাটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। ২০২৬ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত ওই রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু করে গত কয়েক দশকে হিমালয়ের বরফের স্তর অন্তত ২৭ মিটার পর্যন্ত কমে গেছে। ২০০০ সালের পর থেকে বরফ গলার এই গতি আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এই অঞ্চলের হিমবাহগুলো তাদের মোট আয়তনের প্রায় ১২ শতাংশ হারিয়েছে। একই সঙ্গে জমিয়ে রাখা বরফের ৯ শতাংশ গলে শেষ হয়ে গিয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর পর এই হিন্দু কুশ হিমালয়েই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বরফ জমা ছিল।
এই অঞ্চলে প্রায় ৬৩,৭০০টিরও বেশি ছোট-বড় হিমবাহ রয়েছে। এই বরফ গলা জল থেকেই এশিয়ার ১০টি বড় নদী তৈরি হয়েছে। নিচের সমতল অঞ্চলের প্রায় ২০০ কোটি মানুষ পানীয় জল, কৃষিকাজ ও জীবনধারণের জন্য এই নদীগুলোর ওপর নির্ভর করেন। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, হিমালয়ের বরফ ক্ষয়ের ঘটনাটি এখন এক বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। এভাবে বরফ গলতে থাকলে তা আর কখনও আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যাবে না। পূর্ব হেংডুয়ান পার্বত্য এলাকায় গত ৩০ বছরে হিমালয়ের ৩৩ শতাংশ বরফ গলে সাফ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া সিন্ধু, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর উৎস এলাকাগুলোতেও সবচেয়ে বেশি বরফক্ষয় দেখা গেছে।
বর্তমান বন্যার মূল কারণ হিসেবে একটি প্রাথমিক অনুমান পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, অতি উঁচুতে কোনও পাহাড় থেকে হঠাৎ বড় একটি বরফ ও পাথরের ধস নেমে এসেছিল। সেই বিশাল ধসটি ‘লেন্দে খোলা’ নামের একটি ছোট নদীতে গিয়ে পড়ে। ওই নদীটি ‘ভোট কোশী’ নদীর একটি শাখা নদী। পাহাড় ভেঙে বরফ, পাথর ও কাদা নদীতে পড়ে জলের প্রবাহ হঠাৎ বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। চোখের পলকে নদী উপচে সেই কর্দমাক্ত তীব্র জলের স্রোত নীচের দিকে নেমে আসে এবং বিশাল ধ্বংসলীলা চালায়।
সংস্থার প্রবীণ বিজ্ঞানী মোহাম্মদ ফারুক আজম বিষয়টি নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, পাহাড়ে বরফের চাদর কমে যাওয়ায় নীচের কালো পাথর ও খালি জমি বাইরে বেরিয়ে আসছে। এই খালি পাথরগুলো সূর্যের তাপ অনেক বেশি শোষণ করে। ফলে আশেপাশের এলাকা আরও বেশি গরম হয়ে উঠছে এবং পাহাড়ি ঢালগুলো ঢিলে হয়ে ধসের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে।
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