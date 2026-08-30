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নেপালের ভয়াবহ বিপর্যয়ের ইঙ্গিত ছিল পাঁচ মাস আগেই! হাড়হিম রিপোর্টে ভেসে উঠেছিল প্রলয়ের ছবি

Nepal Flash Flood: পাহাড় থেকে বরফ ও পাথরের ধস নেমে নদীতে পড়ায় জল হঠাৎ উপচে পড়ে। বিজ্ঞানীরা জানান, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০০০ সালের পর থেকে হিমালয়ের বরফ গলার হার দ্বিগুণ হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 30, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:18 PM IST
নেপালের ভয়াবহ বিপর্যয়ের ইঙ্গিত ছিল পাঁচ মাস আগেই! হাড়হিম রিপোর্টে ভেসে উঠেছিল প্রলয়ের ছবি

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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