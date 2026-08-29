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আমাদের কোনও সাহায্য চাই না, কিন্তু একরাতেই ভোলবদল! অবশেষে নেপালে নামছে চার দেশের রেসকিউ টিম

Nepal Flash Floods Devastation: ভয়াবহ হড়পা বানে নেপালে ৬০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রায় ২০০০ মানুষ নিখোঁজ নেপালে। যাঁদের মধ্যে বহু বিদেশী পর্যটক ও টানেলে আটকে থাকা শ্রমিক রয়েছেন। প্রাথমিক আপত্তি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপের মুখে কাঠমান্ডু অবশেষে ভারত, চীন, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিশেষজ্ঞ দলকে উদ্ধারকাজে নামার অনুমতি দিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 29, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:25 AM IST
আমাদের কোনও সাহায্য চাই না, কিন্তু একরাতেই ভোলবদল! অবশেষে নেপালে নামছে চার দেশের রেসকিউ টিম

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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আমাদের কোনও সাহায্য চাই না, কিন্তু একরাতেই ভোলবদল! অবশেষে নেপালে নামছে চার দেশের রেস
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