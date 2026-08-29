/আমাদের কোনও সাহায্য চাই না, কিন্তু একরাতেই ভোলবদল! অবশেষে নেপালে নামছে চার দেশের রেসকিউ টিম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তীব্র কূটনৈতিক চাপের মুখে অবশেষে নিজেদের সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হল নেপাল সরকার। ভোটেকোশি ও ত্রিশূলী নদীর ভয়াবহ বন্যায় বহু বিদেশী নিখোঁজ। তাই চার দেশের বিশেষজ্ঞ দলকে উদ্ধারকাজে ঢোকার অনুমতি দিয়েছে কাঠমান্ডু। গত শুক্রবারও নেপাল জানিয়েছিল, তারা একাই উদ্ধারকাজ সামলাতে সক্ষম। কিন্তু বিভিন্ন দেশের তীব্র কূটনৈতিক চাপের পর শুক্রবার নেপাল সরকার এই নতুন সিদ্ধান্ত নেয়।
হিমালয় সংলগ্ন তিব্বত সীমান্ত থেকে নেমে আসা আচমকা বন্যায় নেপালে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৬০০ ছুঁইছুঁই এবং এখনও অন্তত ১,৯২৪ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে নেপাল দুর্যোগ কর্তৃপক্ষ। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ২২৬ মেগাওয়াটের আপার ত্রিশূলী-১ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে, যেখানে কাজের সময় ভূমিধস ও হড়পা বানে ৫৭৬ জন শ্রমিক টানেলের ভেতর আটকা পড়েছেন কিংবা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। নিখোঁজদের তালিকায় ভারতীয়দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি—অন্তত ২৮৮ জন ভারতীয় পর্যটক ও শ্রমিকের খোঁজ মিলছে না। এছাড়া ১০০ জন চিনা, ৬৫ জন আমেরিকান, ৫৩ জন ইউক্রেনীয়, ৩৫ জন অস্ট্রেলীয় এবং ৩৩ জন ব্রিটিশ নাগরিক-সহ নয়জন দক্ষিণ কোরীয়র কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।
কোন কোন দেশ করবে সাহায্য?
এই পরিস্থিতিতে নেপাল সরকার বিশেষ কিছু কাজের জন্য সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত, চিন, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিশেষজ্ঞ দলকে তারা অনুমতি দিয়েছে। এই বিশেষজ্ঞরা মূল তিনটি কাজ করবেন। প্রথমত, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের টানেলের ভেতর উদ্ধারকাজ চালাবেন। দ্বিতীয়ত, মৃতদেহ শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষা করবেন। তৃতীয়ত, ফরেনসিক পরীক্ষায় সাহায্য করবে। নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিশির খানাল জানিয়েছিলেন, সাধারণ উদ্ধারকাজে বিদেশী বাহিনীর দরকার নেই। কিন্তু টানেল রেসকিউ এবং ডিএনএ পরীক্ষার ক্ষেত্রে নেপালের নিজস্ব প্রযুক্তির ঘাটতি রয়েছে। তাই শুধু এই বিশেষ কাজের জন্যই বিদেশী বিশেষজ্ঞদের আনা হচ্ছে।
ত্রাণ ও অনুসন্ধানে সবচেয়ে আগে এগিয়ে এসেছে নয়াদিল্লি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এই বিষয়ে কথা বলেছেন। জয়শঙ্কর সরাসরি নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। ভারত থেকে ইতিমধ্যে চারটি বিমান ভর্তি ত্রাণ পাঠানো হয়েছে। এতে ছিল পানির বোতল, পোর্টেবল জেনারেটর, খাবার এবং পানি বিশুদ্ধ করার ট্যাবলেট। এর সাথে ১১ সদস্যের একটি দলও পাঠানো হয়েছে। এই দলে চিকিৎসক এবং টানেল উদ্ধার বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন।
অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়াও তাদের বিশেষ দল পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন দ্রুত কাজ শুরু করার জন্য নেপাল সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা মূলত রসুয়া এবং নুয়াকোট জেলার ১৪টি ক্ষতিগ্রস্ত হাইড্রো-প্রজেক্ট এলাকায় কাজ করবেন। উদ্ধার হওয়া মৃতদেহগুলো দ্রুত ডিএনএ পরীক্ষা করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়াই এখন তাঁদের মূল লক্ষ্য।
অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়াও তাদের বিশেষ দল পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী চো হিউন দ্রুত কাজ শুরু করার জন্য নেপাল সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞরা মূলত রসুয়া এবং নুয়াকোট জেলার ১৪টি ক্ষতিগ্রস্ত হাইড্রো-প্রজেক্ট এলাকায় কাজ করবেন। উদ্ধার হওয়া মৃতদেহগুলো দ্রুত ডিএনএ পরীক্ষা করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়াই এখন তাঁদের মূল লক্ষ্য।
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