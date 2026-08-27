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রিখটার স্কেলে কম্পন, অথচ হয়নি ভূমিকম্প! নেপালের ধ্বংসলীলা হড়পা বানের আসল কারণ জানা গেল

Nepal Flash Flood: প্লাবনের ফলে নেপালের রসুয়া, নুয়াকোট ও ধাদিং জেলায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৫৭ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ৩৪১ জন বিদেশি-সহ মোট ৪০৩ জন পর্যটক নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজদের মধ্যে ১৪২ জন ভারতীয় এবং বাকিরা অন্যান্য দেশের নাগরিক।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 27, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:23 AM IST
রিখটার স্কেলে কম্পন, অথচ হয়নি ভূমিকম্প! নেপালের ধ্বংসলীলা হড়পা বানের আসল কারণ জানা গেল

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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রিখটার স্কেলে কম্পন, অথচ হয়নি ভূমিকম্প! নেপালের ধ্বংসলীলা হড়পা বানের আসল কারণ কী
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