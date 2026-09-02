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‘আজ হবে, কাল হবে, আর কত?’ ৬ দিন ধরে নেপাল সুড়ঙ্গে বাঁচার লড়াই ৪০ শ্রমিকের, উদ্ধারে ক্ষোভ-হতাশা পরিবারের

Nepal Flood: ছ’দিন কেটে গিয়েছে। তবু সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে থাকা ৪০ জনের কোনও নিশ্চিত খবর নেই। তাঁরা কি এখনও জীবিত? নাকি সময়ের সঙ্গে কমছে তাঁদের বাঁচার সম্ভাবনা? উদ্ধারকাজের গতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পরিবারের সদস্যরা। নেপালের ট্রিশুলি-৩এ প্রকল্পে আটকে থাকা শ্রমিকদের ঘিরে এখন বাড়ছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 02, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:12 PM IST
‘আজ হবে, কাল হবে, আর কত?’ ৬ দিন ধরে নেপাল সুড়ঙ্গে বাঁচার লড়াই ৪০ শ্রমিকের, উদ্ধারে ক্ষোভ-হতাশা পরিবারের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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