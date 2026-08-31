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৩ দিন ধ্বংসস্তূপের নীচে! ক্ষীণ কান্না শোনা যাচ্ছে, খুঁড়তেই ৬ বছরের শিশু...ভয়ংকর নেপাল

নেপালের ভয়াবহ বন্যায় ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রায় তিন দিন আটকে থাকার পর জীবিত উদ্ধার করা হল ৬ বছরের এক শিশুকে। রসুয়া জেলার বন্যাকবলিত এলাকায় উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে ক্ষীণ কান্নার শব্দ শুনতে পান। এরপর অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 31, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:06 PM IST
৩ দিন ধ্বংসস্তূপের নীচে! ক্ষীণ কান্না শোনা যাচ্ছে, খুঁড়তেই ৬ বছরের শিশু...ভয়ংকর নেপাল
Image Credit: ফোটো- এএনআই

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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