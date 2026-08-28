/নেপালে মৃত্যুমিছিল, মৃত বেড়ে ৪৬৯! নিখোঁজ ১,৪৬৮ জন, ২৯০ ভারতীয়েরও খোঁজ নেই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপাল-তিব্বত সীমান্তে ভয়াবহ হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৬৯। বুধবারের এই বিপর্যয়ে নেপাল ও তিব্বত মিলিয়ে এখনও ১,৪৬৮ জন নিখোঁজ। তাঁদের মধ্যে ২৯০ জন ভারতীয় নাগরিকেরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। নেপালের রসুয়া, নুয়াকোট-সহ একাধিক এলাকায় জল, কাদা, পাথর ও ধ্বংসাবশেষের স্রোতে ঘরবাড়ি, রাস্তা, সেতু ও বিদ্যুৎ প্রকল্প ভেসে গিয়েছে। উদ্ধারকাজ যখন চলছে, তখনই নতুন একটি প্রাকৃতিক জলাধার ভেঙে আরও ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
মৃত ৪৬৯, নিখোঁজ ১,৪৬৮
নেপাল পুলিসের হিসাব অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ৭৯৬ জনকে হেলিকপ্টারে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫০ জন বিদেশি নাগরিক। আরও ৭৯৬ জনকে সড়কপথে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নেপাল প্রশাসনের হিসাবে, দেশে ৯১০ জন নিখোঁজ। অন্যদিকে তিব্বতে আরও ৫৫৮ জনের কোনও খোঁজ নেই। সব মিলিয়ে নিখোঁজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৪৬৮। সবচেয়ে বেশি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে চিতওয়ান থেকে। সেখানে ১৩৭টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও রসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, গোরখা, তানাহুন এবং নওয়ালপরাসি থেকেও দেহ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজদের মধ্যে নেপাল সেনার ৪৪ জন, নেপাল পুলিসের ২৮ জন এবং আর্মড পুলিস ফোর্সের ১৩ জন রয়েছেন। এছাড়াও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং কাস্টমস দফতরে কর্মরত প্রায় ১৬০ জনের কোনও খোঁজ নেই।
কীভাবে হল এত বড় বিপর্যয়?
প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল ভূমিকম্পের কারণে এই বিপর্যয় হয়েছে। পরে তদন্তে সেই ধারণা বদলে যায়। নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছে হিমবাহ ভেঙে পড়ে। তার সঙ্গে মিশে যায় বরফ, পাথর ও মাটির বিশাল স্তর। তৈরি হয় ভয়াবহ আইস-রক অ্যাভাল্যাঞ্চ এবং ডেব্রিস ফ্লো। এই ধসের ফলে লেহেন্দে নদীর গতিপথ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরে সেই প্রাকৃতিক বাধা ভেঙে বিপুল জল নেমে আসে। ভেসে যায় মাটি, পাথর এবং ধ্বংসাবশেষ। সেই জলস্রোত গিয়ে পড়ে ভোতে কোশি এবং ত্রিশূলী নদী ব্যবস্থায়। রসুয়াগড়ি সীমান্ত শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নেপাল-চিন সীমান্তের কাছে এই ঘটনা ঘটে। প্রথমে তিমুরে ও রসুয়াগড়ি এলাকায় ব্যাপক ধ্বংস হয়। পরে জলস্রোত নেমে যায় ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদীর দিকে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা USGS-এর সংশোধিত বিশ্লেষণেও বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে যে ৪.৪ মাত্রার ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছিল, সেটি আসলে হিমবাহ ধস ও ধ্বংসাবশেষের স্রোতের ফল। যদিও বৃহস্পতিবার নেপালের কিছু এলাকায় আলাদা করে ৩.২ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।
২৯০ ভারতীয়ের খোঁজ নেই
এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর ভারতও উদ্ধার তৎপরতা বাড়িয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের দাবি, নেপালে থাকা ২৯০ জন ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। নিখোঁজ ভারতীয়দের মধ্যে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ করা কর্মী এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে নেপাল ও তিব্বতে যাওয়া পর্যটকরাও রয়েছেন। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের নেতৃত্বে পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। কাঠমান্ডু ও বেজিংয়ে থাকা ভারতীয় কূটনীতিকরাও বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন। নেপাল সরকার, বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, ট্যুর অপারেটর এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগযোগ রেখে নিখোঁজ ভারতীয়দের খোঁজ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে কথা বলেছেন। নেপালের পাশে থাকার এবং সব ধরনের মানবিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
৮৪ ভারতীয়কে উদ্ধার
এখনও পর্যন্ত ৮৪ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ত্রিশূলী-১ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ করা ৬৩ জন কর্মী রয়েছেন। এছাড়াও তামিলনাড়ুর ২১ জনকেও উদ্ধার করা হয়েছে। প্রায় ২০০ ভারতীয় নাগরিক তিব্বতের দিক থেকে সাহায্য চেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যেই নেপালের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।ভারতের বিদেশ মন্ত্রক নিখোঁজ ও আটকে পড়া ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম চালু করেছে।
১১ ভারতীয়-সহ ২৭ বিদেশি পর্যটক উদ্ধার
রসুয়া থেকে বৃহস্পতিবার ২৭ জন বিদেশি পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ১১ জন ভারতীয়। দলে চারজন দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক, দু’জন ইতালির এবং দু’জন মার্কিন নাগরিক ছিলেন। বাকি আটজনের জাতীয়তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। নেপাল সেনার হেলিকপ্টারে তাঁদের কাঠমান্ডু নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ ভারতীয় পর্যটক তিব্বতের কৈলাস মানস সরোবর অথবা নেপালের বাগমতী প্রদেশের গোসাইকুণ্ড যাওয়ার পথে ছিলেন।
দিল্লি-কাঠমান্ডু বাস পরিষেবা বন্ধ
বন্যার কারণে সড়ক যোগাযোগও ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দিল্লি-কাঠমান্ডু বাস পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। ২৮ অগাস্টের দিল্লি-কাঠমান্ডু এবং কাঠমান্ডু-দিল্লি বাস বাতিল করা হয়েছে। ২৯ অগস্টের দিল্লি-কাঠমান্ডু পরিষেবাও আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।
৪৭.৫ টন ত্রাণ পাঠাল ভারত
উদ্ধারকাজের পাশাপাশি নেপালের জন্য মানবিক সাহায্যও বাড়িয়েছে ভারত। বুধবার ১০ টন ত্রাণ পাঠানোর পর বৃহস্পতিবার আরও ৩৭.৫ টন ত্রাণ পাঠানো হয়েছে। সব মিলিয়ে নেপালে ভারতের পাঠানো ত্রাণের পরিমাণ ৪৭.৫ টন। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে অস্থায়ী তাঁবু, কম্বল, হাইজিন কিট, সৌরবাতি, ওষুধ এবং খাবারের প্যাকেট।
This newly released video, captured more than 50 km downstream from the site of the glacier collapse, shows the rapid arrival of the flood wave, obliterating everything in its wake. pic.twitter.com/lOcEp7oUtY— Nahel Belgherze (@WxNB_) August 27, 2026
সামনে আরও বড় বিপদের আশঙ্কা
উদ্ধারকাজ চললেও বিপদ এখনও কাটেনি। বরং সামনে নতুন করে বড় বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভোতে কোশি নদী ব্যবস্থার উৎসের কাছে তৈরি হয়েছে একটি নতুন প্রাকৃতিক জলাধার বা ব্যারিয়ার লেক। চিনের কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ওই জলাধারে প্রায় ২০ লক্ষ ঘনমিটার জল জমেছে। আগামী তিন দিনে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ ঘনমিটার জল সেখানে জমতে পারে। প্রাকৃতিক বাঁধটি ভেঙে গেলে বিপুল পরিমাণ জল একসঙ্গে নেমে আসতে পারে। ফলে ফের ভয়াবহ বন্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ছোছেন খোলা এবং পুরেপু সাংপো নদীর সংযোগস্থলের কাছে এই জলাধার তৈরি হয়েছে। এই নদীগুলির উৎস তিব্বতে। পরে এগুলি নেপালে এসে ভোতে কোশি নদী ব্যবস্থার অংশ হয়েছে। নেপালের জলবিদ্যা ও আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চিনের কাছ থেকে তারা এই জলাধার তৈরির খবর পেয়েছে। ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদী এলাকায় এখনও বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। নদীর ধারে না যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। নিরাপদ জায়গায় থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যাত্রী, নিরাপত্তাকর্মী এবং উদ্ধারকারী দলকেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। চিনের বিশেষজ্ঞরা জলাধারটির পরিস্থিতি নজরে রাখছেন। বন্যার সম্ভাব্য গতিপথ এবং ঝুঁকি নিয়েও সমীক্ষা চলছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যোগাযোগ ও উদ্ধার সরঞ্জাম নিয়ে একটি চিনা দল গিরং এলাকায় পৌঁছেছে।
রাস্তা-সেতু-বিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যাপক ক্ষতি
বন্যার জেরে নেপালের পরিকাঠামো কার্যত বিপর্যস্ত। নুয়াকোটের বেত্রাবতী থেকে রসুয়াগড়ি পর্যন্ত ৪২ কিলোমিটার রাস্তা একাধিক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক কংক্রিটের সেতু ভেসে গিয়েছে। নেপালের জাতীয় বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, বন্যায় ৩৫টি মোটরচালিত সেতু, ৪৫টি ঝুলন্ত সেতু এবং প্রায় ৪০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ত্রিশূলী এবং দেবীঘাট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প-সহ একাধিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধাদিংয়ের গালছি-বৈরেনি রাস্তাও বন্যার কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাঠমান্ডুর সঙ্গে নেপালের বিভিন্ন এলাকার যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
কয়েক মিনিটেই নিশ্চিহ্ন গোটা এলাকা
রসুয়া, নুয়াকোট-সহ একাধিক এলাকায় ভয়াবহ ধ্বংসের ছবি সামনে এসেছে। ঘরবাড়ি, বাজার, সরকারি অফিস, চাষের জমি—কিছুই রক্ষা পায়নি। কোথাও গোটা এলাকা কাদার নিচে চাপা পড়েছে। কোথাও আবার নদীর স্রোতে ভেসে গিয়েছে বাড়ি, গাড়ি এবং রাস্তা। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, সকালে খাওয়ার সময় খবর আসে তিমুরে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাজার এবং বসতি ধ্বংস হয়ে যায়। আর এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, পুরো এলাকা যেখানে বাড়ি, বাজার, সরকারি অফিস ও কৃষিজমিতে ভরা ছিল, এখন সেখানে কিছুই নেই। রসুয়ার এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, তিনি তাঁর বাবা-মা দু’জনকেই হারিয়েছেন। আর এক পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই মেয়ে বন্যার জলে ভেসে গিয়েছেন। তিনি নিজে কোনওভাবে বেঁচে গিয়েছেন।
হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে প্রিয়জনের খোঁজ
নিখোঁজদের সন্ধানে হাসপাতাল এবং উদ্ধারকেন্দ্রগুলিতে ভিড় করছেন পরিবারের সদস্যরা। কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং হাসপাতালে উদ্ধার হওয়া এবং মৃতদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নিখোঁজ আত্মীয়ের ছবি নিয়ে হাসপাতাল ও উদ্ধারকেন্দ্রে ঘুরছেন বহু মানুষ। চিতওয়ানের ভারতপুর হাসপাতালেও একই ছবি। সেখানে নিখোঁজ আত্মীয়দের খুঁজছেন পরিবারের সদস্যরা। মৃতদেহের সংখ্যা বাড়তে থাকায় হাসপাতালের মর্গেও জায়গার সংকট তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ত্রিশূলীতেও নিখোঁজদের তথ্য দিতে পরিবারের সদস্যরা জড়ো হয়েছেন। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ করা এক ব্যক্তির পরিবারের দাবি, তাঁর বাবা ঘটনার দিন ডিউটিতে ছিলেন। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। পুলিস জানিয়েছে, নিখোঁজদের খুঁজতে পরিবারের কাছ থেকে ফোন নম্বর, অবস্থানের তথ্য এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। হেলিকপ্টার দিয়েও তল্লাশি চলছে। পুলিসের দাবি, বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত প্রায় ২০০টি নিখোঁজের ঘটনা মীমাংসা হয়েছে। তাঁদের কেউ জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছেন, আবার কারও মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।
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