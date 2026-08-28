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নেপালে মৃত্যুমিছিল, মৃত বেড়ে ৪৬৯! নিখোঁজ ১,৪৬৮ জন, ২৯০ ভারতীয়েরও খোঁজ নেই

নেপাল-তিব্বত সীমান্তে ভয়াবহ হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৬৯। নেপাল ও তিব্বত মিলিয়ে নিখোঁজ ১,৪৬৮ জন। তাঁদের মধ্যে ২৯০ জন ভারতীয়ের এখনও খোঁজ মেলেনি। রাস্তা, সেতু ও বিদ্যুৎ প্রকল্প ধ্বংস হওয়ায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত। এরই মধ্যে নতুন একটি জলাধার ভেঙে ফের ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 28, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:11 AM IST
নেপালে মৃত্যুমিছিল, মৃত বেড়ে ৪৬৯! নিখোঁজ ১,৪৬৮ জন, ২৯০ ভারতীয়েরও খোঁজ নেই
Image Credit: ফোটো- এএনআই

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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নেপালে মৃত্যুমিছিল, মৃত বেড়ে ৪৬৯! নিখোঁজ ১,৪৬৮ জন, ২৯০ ভারতীয়েরও খোঁজ নেই
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