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দানবীয় হড়পায় বিধ্বস্ত নেপাল, এক বাড়িতেই ২৩ জনের দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ ৩,৯২৫

Flash Floods Hit Nepal: ২৬ অগাস্টের ভয়াবহ হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপাল। মঙ্গলবার পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯৬২। এখনও প্রায় ৩,৯২৫ জনের কোনও খোঁজ নেই। নুওয়াকোটের একটি বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়েছে ২৩টি দেহ। হাইড্রোপাওয়ার প্রকল্পের সুড়ঙ্গে আটকে বা নিখোঁজ রয়েছেন ৯০০-র বেশি কর্মী। উদ্ধারকাজে বাধা দিচ্ছে কাদা, খারাপ আবহাওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 01, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:21 AM IST
দানবীয় হড়পায় বিধ্বস্ত নেপাল, এক বাড়িতেই ২৩ জনের দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ ৩,৯২৫
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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দানবীয় হড়পায় বিধ্বস্ত নেপাল, এক বাড়িতেই ২৩ জনের দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ ৩,৯২৫
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