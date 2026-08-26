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বিধ্বস্ত নেপালে নিখোঁজ ৩৮৪ পর্যটক! বালেনকে ফোন মোদীর, ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছে বায়ুসেনা

Nepal flood: হিন্দন ও পালম বায়ুসেনা ঘাঁটিতে প্রস্তুত ভারতীয় বায়ুসেনার C-17 গ্লোবমাস্টার ও C-130J সুপার হারকিউলিস। পাঠানো হতে পারে ওষুধ, খাদ্যসামগ্রী এবং ধ্বংসস্তূপ সরানোর জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি। নিখোঁজ বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 26, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:40 PM IST
বিধ্বস্ত নেপালে নিখোঁজ ৩৮৪ পর্যটক! বালেনকে ফোন মোদীর, ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছে বায়ুসেনা
Image Credit: নেপালে ভয়াবহ হড়পা বান

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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