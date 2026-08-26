/বিধ্বস্ত নেপালে নিখোঁজ ৩৮৪ পর্যটক! বালেনকে ফোন মোদীর, ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছে বায়ুসেনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: তিব্বত থেকে ধেয়ে আসা রাক্ষুসে হড়পা বানে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত নেপাল। মৃতের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে। নেপালের এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিনে পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। ত্রাণ নিয়ে প্রস্তুত বায়ুসেনা। ইতিমধ্যেই নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহকে ফোন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্দিনে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন মোদী।
নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানের পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত ভারত। হিন্দন ও পালম বায়ুসেনা ঘাঁটিতে রাখা হয়েছে C-17 গ্লোবমাস্টার ও C-130J সুপার হারকিউলিস। ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। পাঠানো হতে পারে ওষুধ, খাদ্যসামগ্রী এবং ধ্বংসস্তূপ সরানোর জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি। নেপালের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেবে ভারত। একই সঙ্গে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF)-কেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নেপাল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ভারত। প্রয়োজন পড়লেই একাধিক বাহিনী উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযানে যোগ দিতে প্রস্তুত ভারত।
নেপালে ভয়াবহ বন্যায় সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভারতের দিক থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন মোদী। সংকটময় মুহূর্তে নেপালের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। এক্স-হ্যান্ডেলে একটি পোস্টেও প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন যে,"দুর্যোগের এই কঠিন সময়ে ভারতের মানুষ নেপালের ভাই-বোনদের পাশে আছে। উদ্ধার ও ত্রাণ কাজেয ভারত সব ধরনের সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দু'দেশের টিম সমন্বয় করে কাজ করছে।"
Spoke to Prime Minister Balendra Shah and conveyed condolences on the loss of lives due to the floods in Nepal. The people of India stand in solidarity with their sisters and brothers in Nepal at this difficult time.— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026
India is ready to provide all possible humanitarian…
বুধবার সকালে তিব্বতের দিক থেকে নেমে আসা ভোটে কোশী নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় উত্তর নেপালের রসুয়া জেলায় ভয়াবহ হড়পা বান দেখা দেয়। বন্যায় রসুয়াগড়ী-তিমুরে অঞ্চলের বহু ঘরবাড়ি, সেতু, যানবাহন সব ভেসে গিয়েছে। হাইড্রোবিদ্যুৎ প্রকল্প পুরোপুরি তছনছ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত মোট ৩৮৪ জন পর্যটকের খোঁজ মিলছে না। তাঁদের মধ্যে ২৯১ জন বিদেশি এবং ৯৩ জন নেপালি নাগরিক।
নিখোঁজ বিদেশি পর্যটকদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। নিখোঁজদের মধ্যে প্রায় ১০৫ জন ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, ব্রিটেন ও দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকরাও রয়েছেন। বিভিন্ন পর্যটন ও ট্রাভেল সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য যাচাই করে দেখছে নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড, ট্যুরিস্ট পুলিস, স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। জরুরি সহায়তার জন্য নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের তরফে ১২৩৪ নম্বরে যোগাযোগের আবেদন জানানো হয়েছে।
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