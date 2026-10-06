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আর আশা নেই! শেষ খোঁজের চেষ্টা, 'মিসিং'দের 'মৃত' ঘোষণার আইনি প্রক্রিয়া শুরু নেপাল সরকারের

Nepal flood: এখনও নিখোঁজ ৫২৮৫ জন। যারমধ্যে ১৮৯ জন ভারতীয় রয়েছেন। মোট ৫,২৮৫ জন নিখোঁজের মধ্যে ৩৬ দেশের মোট ৬০৬ জন বিদেশি পর্যটক রয়েছেন। নিখোঁজ বিদেশিদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 06, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 01:03 PM IST
আর আশা নেই! শেষ খোঁজের চেষ্টা, 'মিসিং'দের 'মৃত' ঘোষণার আইনি প্রক্রিয়া শুরু নেপাল সরকারের

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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