আর আশা নেই! শেষ খোঁজের চেষ্টা, 'মিসিং'দের 'মৃত' ঘোষণার আইনি প্রক্রিয়া শুরু নেপাল সরকারের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাড়হিম হড়পা বান। আর সেই হড়পা বানে ভয়াবহ বন্যা। বিধ্বস্ত নেপাল। ভোটেকোশী নদীতে হড়পা বানে বিপর্যয়ের ৪০ দিন পর অনুসন্ধান অভিযান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নেপাল সরকার। তবে এখনও নিখোঁজ ৫২৮৫ জন। যারমধ্যে ১৮৯ জন ভারতীয়ও রয়েছেন। গত ২৬ অগাস্ট হিমবাহ ফেটে ভোটেকোশী-ত্রিশূলী নদীর আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। ভয়াবহ সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১,৪৫৫ জন। উদ্ধার ও অনুসন্ধান অভিযান বন্ধ ঘোষণার পর নেপাল সরকার এখন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসনের দিকে নজর দিচ্ছে।
মোট ৫,২৮৫ জন নিখোঁজের মধ্যে ৩৬ দেশের মোট ৬০৬ জন বিদেশি পর্যটক রয়েছেন। নিখোঁজ বিদেশিদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। ১৮৯ জন ভারতীয় নাগরিক এখনও 'মিসিং'। এই 'মিসিং'দের তালিকায় তামিলনাড়ু (৮৫), পশ্চিমবঙ্গ (৩৭), গুজরাট (৩০), তেলেঙ্গানা (২৫), উত্তরপ্রদেশ (২২), কর্ণাটক (১৩), অন্ধ্রপ্রদেশ (১৩), বিহার (১২), মহারাষ্ট্র (১০) এবং ওড়িশা (৪) জন। অন্য দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৬৫), মালয়েশিয়া (৫৫), ইউক্রেন (৫৪), চিন (৩৭), অস্ট্রেলিয়া (৩৩), লাটভিয়া (৩৩), ব্রিটেন (৩২) এবং কানাডা (৩০) জন পর্যটক রয়েছেন। আর নেপালের নাগরিক নিখোঁজ আছেন ১৮৮ জন।
চিন মানস সরোবর ভ্রমণের ভিসা দেওয়া শুরু করার পর বেশির ভাগ পর্যটকই কৈলাসে মানস সরোবর ও গোঁসাইকুণ্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন। উদ্ধার অভিযানে বেশ কিছু মিরক্যাল ঘটনাও সামনে এসেছে। যেখানে দুর্যোগের ৯ থেকে ১০ দিন পরেও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মিলেছে জীবিত প্রাণের সন্ধান। প্রায় ১৩,৭৯৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এখন বিমা ও অন্যান্য আইনি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে নেপাল সরকার নিখোঁজদের 'মৃত' ঘোষণা করার আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ভয়াবহ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় ৩৫,০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে নেপালের। রাস্তাঘাট থেকে ব্রিজ, ঘরবাড়ি, অফিস, ১২টি জলবিদ্যুৎ কেন্- সব মিলিয়ে নেপালের সম্পূর্ণ পুনর্গঠনে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হতে পারে।
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