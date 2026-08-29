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‘যে কোনও সময় হ্রদ ভেঙে যেতে পারে’, নেপালকে ফের সতর্ক করল চিন! আবার প্লাবন?

ভয়াবহ হড়পা বানের পর নেপাল ও তিব্বতে নতুন বিপদের আশঙ্কা। চিন জানিয়েছে, ল্হেন্দে নদী ব্যবস্থার উজানে তৈরি হওয়া অস্থায়ী হ্রদটি যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। হ্রদের জলের রং ক্রমশ গাঢ় হওয়াকে বিপদের সম্ভাব্য ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে হ্রদ ভাঙলেও জলের স্রোত খুব বেশি বাড়বে না বলে দাবি চিনের।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 29, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:50 AM IST
‘যে কোনও সময় হ্রদ ভেঙে যেতে পারে’, নেপালকে ফের সতর্ক করল চিন! আবার প্লাবন?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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