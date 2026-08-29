/‘যে কোনও সময় হ্রদ ভেঙে যেতে পারে’, নেপালকে ফের সতর্ক করল চিন! আবার প্লাবন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানের ধাক্কা এখনও কাটেনি। এর মধ্যেই ফের নতুন বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে একটি অস্থায়ী হ্রদ, এমনই সতর্কবার্তা দিয়েছে চিন। নেপালের বিদেশ মন্ত্রককে দেওয়া বার্তায় চিন জানিয়েছে, ল্হেন্দে নদী ব্যবস্থার উজানে তৈরি হওয়া ওই হ্রদের জলের রং ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। চিনের দাবি, জলের রং বদলে যাওয়া হ্রদে বিপদ বাড়ার ইঙ্গিত হতে পারে। ফলে যে কোনও সময় হ্রদটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
কীভাবে তৈরি হল এই হ্রদ?
চিন ও নেপালের সীমান্তবর্তী পাহাড়ি এলাকায় হিমবাহ ধসের পর ভয়াবহ হড়পা বান নামে। সেই ধস থেকে নেমে আসা বিপুল পরিমাণ পাথর, মাটি ও ধ্বংসাবশেষ নদীর গতিপথ আটকে দেয়। এর ফলে তৈরি হয় একটি প্রাকৃতিক বাঁধ। সেই বাঁধের পিছনেই জমতে শুরু করে জল এবং তৈরি হয় অস্থায়ী হ্রদটি। চিনের দিকের চোচেন নদী এবং নেপালের দিকের পুরেপু নদীর সংযোগস্থলের কাছে তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
জমছে বিপুল পরিমাণ জল
চিনের জলসম্পদ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, হ্রদে ধীরে ধীরে জলের স্তর বাড়ছে। শুক্রবার পর্যন্ত সেখানে প্রায় ২৫ লক্ষ ঘনমিটার জল জমে গিয়েছে। এর আগে চিন জানিয়েছিল, আগামী তিন দিনে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ ঘনমিটার জল জমতে পারে। ফলে হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধে চাপ বাড়ছে কি না, তা নিয়ে নজরদারি চালাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।
হ্রদ ভাঙলে কী হবে?
হ্রদটি ভেঙে গেলে নদীতে জলের প্রবাহ বাড়তে পারে। চিনের তরফে করা বন্যার মডেলিং অনুযায়ী, বাঁধের একটি অংশ ভেঙে গেলে সর্বোচ্চ প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ ঘনমিটার জল নদী ব্যবস্থায় ঢুকতে পারে। তবে চিনের দাবি, জলের পরিমাণ খুব বেশি নয়। তাই হ্রদ ভেঙে গেলেও নদীর জলস্তর ভয়াবহভাবে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।
চিন জানিয়েছে, সর্বোচ্চ প্রবাহও নদীর গতিপথের মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
ড্রোন-স্যাটেলাইটে নজরদারি
পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে চিন। ড্রোন এবং উপগ্রহের মাধ্যমে গোটা এলাকা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। শুক্রবার হ্রদের জল ল্হেন্দে খোলা এবং ত্রিশূলী নদীর দিকে গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তবে দুপুর পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। তবুও নদীর নিম্ন অববাহিকায় থাকা বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে চিন।
এখনও আতঙ্কে নেপাল
বুধবারের ভয়াবহ হড়পা বানে নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকা বিপর্যস্ত হয়েছে। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। এর মধ্যেই নতুন করে হ্রদ ভেঙে বন্যার আশঙ্কা প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নেপালে এই বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ৫৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিব্বতেও অন্তত ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর এবার নতুন করে হ্রদ ভেঙে বন্যা নামার আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় নেপালের নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।
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