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রাক্ষুসে হড়পা! চার দিন মাটির নীচে শিশু! কথা বলতে পারছে না, সাহস জোগাতে গল্প করে খিচু়ড়ি খাওয়াচ্ছে সেনা

নেপালের ভয়াবহ বন্যার মাঝে আশার ছবি। চার দিন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকার পর জীবিত উদ্ধার করা হল ৫ বছরের এক শিশুকে। ক্লান্ত, কথা বলার মতো অবস্থায় না থাকা শিশুটিকে পাশে বসিয়ে খিচুড়ি ও জল খাওয়ান নেপাল সেনার এক জওয়ান। তাকে আশ্বাস দেন, খুব তাড়াতাড়ি পরিবারের কাছে ফিরবে, আবার স্কুলেও যাবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 02, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:12 PM IST
রাক্ষুসে হড়পা! চার দিন মাটির নীচে শিশু! কথা বলতে পারছে না, সাহস জোগাতে গল্প করে খিচু়ড়ি খাওয়াচ্ছে সেনা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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