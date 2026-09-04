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বন্যার কোনও ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়নি ভারতের কাছে, স্পষ্ট জানালেন নেপালের বিদেশমন্ত্রী

Nepal flood compensation: নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল বলেন, "আমি নিজে, আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রক কিংবা নেপাল সরকারের কোনও প্রতিনিধি ভারত, চিন ও আমেরিকার মতো অন্য কোনও দেশের কাছে কোনও ক্ষতিপূরণ দাবি করিনি।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 04, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:30 PM IST
বন্যার কোনও ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়নি ভারতের কাছে, স্পষ্ট জানালেন নেপালের বিদেশমন্ত্রী
Image Credit: ক্ষতিপূরণ প্রশ্নে নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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