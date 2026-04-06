Iran-Israel War: দেশে নেই জ্বালানি: মূল্যবৃদ্ধির জেরে নাজেহাল জনজীবন, গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সামলাতে এবার হাতিয়ার লকডাউন?

Iran-Israel War: দেশে নেই জ্বালানি: মূল্যবৃদ্ধির জেরে নাজেহাল জনজীবন, গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সামলাতে এবার হাতিয়ার লকডাউন?
Nepal massive Fuel Crisis: অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পেড়িয়ে জাস্ট কিছুদিন আগেই নতুন সরকার পেয়েছে নেপাল। বালেন শাহ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ক্ষমতায় আসার পরপরই নেপালের জনজীবনে এরকম অব্যবস্থায় একাংশ মনে করছে লকডাউনই একমাত্র অবস্থা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আগুন। দক্ষিণ এশিয়ার ছোট দেশ নেপালও জ্বলছে। ভয়াবহ জ্বালানি সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে হিমালয় কন্যা। একদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ, আর অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর অবস্থান—এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে নেপালের অর্থনীতি এখন খাদের কিনারায়। বিশেষ করে এলপিজি (রান্নার গ্যাস) এবং অপরিশোধিত তেলের তীব্র সংকট নেপালকে শ্রী লঙ্কার মতো পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে কিনা, সেই প্রশ্ন এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্র ও হরমুজ প্রণালী
নেপালের জ্বালানি সংকটের মূল উৎস মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা। ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ শুরু হওয়ায় বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেলের রুট 'হরমুজ প্রণালী' (Strait of Hormuz) বন্ধ দীর্ঘদিন ধরে। নেপাল তাদের জ্বালানি তেলের বড় একটি অংশ আমদানির জন্য ভারতের ওপর নির্ভরশীল। ভারত সেই তেল সংগ্রহ করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে প্রতিদিন বিশ্বের মোট চাহিদার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল সরবরাহ হয়। ইরান এই পথ বন্ধ করার হুমকি দেওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে, তেমনি দামও সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।
আরও পড়ুন: US-Iran War: ৪৮ ঘণ্টা দিলেন ট্রাম্প, তৈরি আছে ১০০০ পাউন্ড বিস্ফোরকে ঠাসা JASSM-ER, ভয়ংকর মিসাইল লিখবে ইরানের মৃত্যু পরোয়ানা
ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন কঠোর নীতি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্ব রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। ট্রাম্প, ইরানের ওপর চাপের নীতি (Maximum Pressure) পুনরায় প্রয়োগ করতে শুরু করেছে।
ইরানের পরমাণু কর্মসূচি এবং ইসরায়েল-বিরোধী অবস্থানের কারণে তেহরানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এর ফলে ইরান থেকে তেল রপ্তানি প্রায় বন্ধের মুখে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে বিশ্ববাজারে।
আরও পড়ুন: US-Iran War: নিখোঁজের সন্ধান; 'ভয়ংকরতম মারণাস্ত্রে সজ্জিত' বুক কাঁপানো ১২ এয়ারক্রাফ্ট, ইউএস স্পেশ্যাল ফোর্সের ১০০ ট্রুপের রুদ্ধশ্বাস 'বিস্ট' অপারেশন ইরানে
আমেরিকার এই কঠোর অবস্থান এবং ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের কারণে নেপালের মতো দেশগুলো যারা আমদানির ওপর নির্ভরশীল, তারা চরম বিপাকে পড়েছে।
ইরানের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াই ও বিশ্ব পরিস্থিতি
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আল খামেইনির উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর ছেলে মোজতবা খামেইনির ক্ষমতায় আসার পর নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এই ক্ষমতার লড়াই বিশ্বজুড়ে তেলের বাজারে অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ইরান যদি যুদ্ধের কারণে পুরোপুরি তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, তবে নেপালের জন্য বিকল্প উৎস খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।
আরও পড়ুন: India vs Pakistan: আর একবার বাড়াবাড়ি করলে সোজা কলকাতায় বোমা ফেলব: ভারতকে চরম হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের
নেপালের অভ্যন্তরীণ প্রভাব: শ্রীলঙ্কার ছায়া?
নেপালে বর্তমানে এলপিজি এবং পেট্রোলের তীব্র হাহাকার শুরু হয়েছে। জ্বালানির অভাবে পরিবহন ব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়ছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।
অনেক বিশ্লেষক আশঙ্কা করছেন, নেপালের পরিস্থিতি ২০২২ সালের শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটের রূপ নিতে পারে। নেপালের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সীমিত হওয়ায় চড়া দামে তেল কেনা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে।
আরও পড়ুন: Operation Sindoor 2.0: ভারতের মক ড্রিলের পরই পাক রণহুংকার--'ওদের ঘরে ঢুকে মারব'; আবার কি যুদ্ধ লাগতে চলেছে?
যদি দ্রুত আন্তর্জাতিক সম্পর্করক্ষাগোষ্ঠী বা প্রতিবেশী দেশ ভারত ও চিন সাহায্যের হাত না বাড়ায়, তবে নেপালের জনজীবন অচল হয়ে পড়বে।
ভারতের ভূমিকা
নেপাল তাদের জ্বালানি চাহিদার প্রায় ১০০ শতাংশই ভারত থেকে আমদানি করে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC) নেপাল অয়েল কর্পোরেশনকে (NOC) তেল সরবরাহ করে।
কিন্তু বিশ্ববাজারে তেলের সংকট তৈরি হলে ভারতের পক্ষেও নেপালকে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে লোহিত সাগর এবং হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনার কারণে শিপিং খরচ এবং বিমার দাম বেড়ে যাওয়ায় জ্বালানির অস্বাভাবিক দাম নেপালের নাগরিকদের জন্য ক্ষমতা হয়ে উঠেছে।
আরও পড়ুন: Iran-Israel War: সন্ধে নামতেই আছড়ে পড়ল ভয়ংকর খবর: জাহাজ না পৌঁছলে জুটবে পৃথিবীর প্রথম জ্বালানি-শূন্য দেশের তকমা
সমাধানের পথ কী?
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই সংকট থেকে উত্তরণে নেপালকে কিছু দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে হবে:
১. বিদ্যুৎ চালিত যান: নেপালের নিজস্ব জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। জ্বালানি তেলের ওপর নির্ভরতা কমাতে ইলেকট্রিক যানবাহন এবং রান্নার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানো জরুরি।
২. বিকল্প সরবরাহ রুট: শুধুমাত্র ভারতের ওপর নির্ভর না থেকে চীনের মাধ্যমে তেলের কোনো বিকল্প রুট তৈরি করা যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা করা।
৩. কূটনৈতিক তৎপরতা: মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা প্রশমনে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সরব হওয়া এবং ভারত ও আমেরিকার সাথে বিশেষ জ্বালানি চুক্তিতে আসা।
পরিশেষে বলা যায়, নেপালের বর্তমান জ্বালানি সংকট কেবল একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, বরং এটি বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির অস্থিরতার এক নগ্ন প্রতিচ্ছবি। ইরান-ইসরায়েল সংঘাত, হরমুজ প্রণালীর অনিশ্চয়তা এবং মার্কিন কঠোর নীতি-- সব মিলিয়ে নেপাল এখন এক বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সাধারণ নেপালি নাগরিকরা এখন চাতক পাখির মতো তাকিয়ে আছেন বিশ্ব রাজনীতির মোড় ফেরার দিকে। যদি দ্রুত তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক না হয়, তবে হিমালয়ের এই দেশে মানবিক বিপর্যয় নেমে আসা কেবল সময়ের ব্যাপার।
আরও পড়ুন: Iran-Israel-US War: ইরানের আকাশে উড়ে গেল ট্রাম্পের পাঠানো ফাইটার বিমান: আগুনের গোলা থেকে ঠিকরে বেরোলেন পাইলট
