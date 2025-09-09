Nepal Gen Z protest: বদলের নেপালে ভারতীয়দের জন্য 'কড়া' নির্দেশিকা জারি সরকারের! কী করতে হবে, জানিয়ে দিল বিদেশমন্ত্রক...

Nepal Gen Z protest: বদলের নেপালে ভারতীয়দের জন্য 'কড়া' নির্দেশিকা জারি সরকারের! কী করতে হবে, জানিয়ে দিল বিদেশমন্ত্রক...
Advisory for Indians in Nepal: নির্দেশিকা জারি করে ভারত সরকার নেপালে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের চরম সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছে। ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ২টি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে নয়াদিল্লি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জেন জি বিক্ষোভের আঁচে অশান্ত নেপাল (Nepal Gen Z protest)। জ্বলছে নেপাল (Nepal Unrest)। এই পরিস্থিতি ভারতীয় নাগরিকদের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করল ভারত সরকার (Advisory for Indians in Nepal)। নেপালে যেতে নিষেধ করল ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় ভারতীয় নাগরিকদের নেপাল ভ্রমণে না বলা হয়েছে। পাশাপাশি, যাঁরা নেপালে আছেন, তাঁদের বাইরে বেরতে অনুরোধ করা হয়েছে।
জেন জি বিক্ষোভে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে নেপালে। সহিংস বিক্ষোভে ইতিমধ্যেই নেপালে কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছেন। আহত ৩০০-রও বেশি। কাঠামাণ্ডু সহ বেশ কয়েকটি শহরে জারি হয়েছে কারফিউ। এই পরিস্থিতিতে নির্দেশিকা জারি করে ভারত সরকার নেপালে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের চরম সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছে। পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত হিমালয়ের এই দেশটিতে ভ্রমণ স্থগিত রাখার কথা বলেছে। পাশাপাশি, নেপালে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে তাঁদের ঘরে থাকতে, রাস্তায় বের হওয়া এড়িয়ে চলতে ও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
নেপাল কর্তৃপক্ষ এবং কাঠমান্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃক জারি করা স্থানীয় সুরক্ষা পরামর্শগুলি অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে নির্দেশিকায়। প্রসঙ্গত, তীব্র বিক্ষোভের কারণে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে ও সেখান থেকে ফ্লাইট পরিচালনা বাতিল করেছে অথবা স্থগিত রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশে আটকা পড়া ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ২টি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে নয়াদিল্লি। কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে, কাঠমান্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের এই হেল্পলাইন নম্বরগুলিতে ফোন করতে বলা হয়েছে নির্দেশিকায়।
১) +৯৭৭ – ৯৮০ ৮৬০ ২৮৮১ (হোয়াটসঅ্যাপ কলও)
২) +৯৭৭ – ৯৮১ ০৩২ ৬১৩৪ (হোয়াটসঅ্যাপ কলও)
৪ সেপ্টেম্বর নেপাল সরকার ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউব এবং এক্স হ্যান্ডেল সহ ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরই নেপালে শুরু হয় জেন জি বিক্ষোভ। সোমবার থেকে সেই বিক্ষোভ অন্য মাত্রা নেয়। বিক্ষোভকারীরা নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাউডেল ও প্রধানমন্ত্রী ওলির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভের জেরে পদত্যাগ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলি। প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালান মন্ত্রীরা।
