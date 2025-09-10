English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nepal Gen Z protest: তারুণ্যের প্রাবল্যে বেলাইন নেপাল! আন্দোলনের ঝাঁজে জেল ভেঙে ফেরার ৬০০০ বন্দি...

Nepal prisoners absconded from jails: সহিংস বিক্ষোভ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় নেপালের দুটি জেলায় কারাগারে বড় ধরনের ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে শত শত বন্দি পালিয়ে গেছেন বলে সরকারি সূত্র নিশ্চিত করেছে। দেওয়াল ভেঙে পালানোর পথ তৈরি করে বন্দীরাই।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 10, 2025, 01:24 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তরুণদের আন্দোলন ঘিরে নেপালে (Nepal) হিংসা দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করছে। কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহ-সহ রাজনৈতিক নেতারা বিক্ষোভকারীদের সংযম ও শান্ত থাকার আহ্বান জানালেও দেশজুড়ে অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২৩ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছে এবং শত শত মানুষ আহত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করার পরও বিক্ষোভকারীদের ক্ষোভ কমেনি, বরং তারা তাদের দাবিতে এখনও অনড় রয়েছে।

নেপালের অনেক জায়গায় নেতা-মন্ত্রীদের বাসভবন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা অনেক সরকারি অফিস ধ্বংস করেছে এবং সেখানে রাখা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট করেছে। এমন পরিস্থিতিতে, নেপালে এখন সেনাবাহিনী দায়িত্ব নিয়েছে এবং পুরো দেশে কারফিউ জারি করা হয়েছে। এহেন চরম পরিস্থিতিতে ১৮টি জেলায় প্রায় ৬ হাজার বন্দি পালিয়ে গিয়েছে। 

নেপালে চলমান হিংসার মধ্যে একটি বড় খবর হল- ১৮টি জেলার জেলাগুলো থেকে প্রায় ৬ হাজার বন্দি পালিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কেবল কাঙ্কসি জেলা থেকেই ৭৭৩ জন, নাওয়ালপরাসি জেল থেকে ৫০০ জন, চিতওয়ান থেকে ৭০০ জন, কৈলালি থেকে ৬১২ জন এবং জলেশ্বর থেকে ৫৭৬ জন বন্দি পালিয়ে গিয়েছে। এইসব জেলার জেলাগুলো থেকে পালিয়ে যাওয়া বন্দিদের একটি তালিকাও প্রকাশ পেয়েছে। এমন অবস্থায় এটি একটি উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে কারা কতটা বিপজ্জনক, তা শনাক্ত করাও এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

