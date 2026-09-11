Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /গ্যাসের সংকট মেটাতেই পারছেন না, দাম বেড়েই চলেছে: সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করলেন দেশের হেভিওয়েট মন্ত্রী

গ্যাসের সংকট মেটাতেই পারছেন না, দাম বেড়েই চলেছে: সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করলেন দেশের হেভিওয়েট মন্ত্রী

Nepal Cabinet Minister resignation: নেপাল অয়েল কর্পোরেশনের নির্দেশ বারবার বেসরকারি সংস্থাগুলি অমান্য করছে উল্লেখ করে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন-- টাকা দিয়েও সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস না পেলে এমন ব্যবস্থার চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে না। তিনি বেসরকারি সংস্থার উপর নির্ভরতা কমিয়ে সরাসরি সরকারি উদ্যোগে গ্যাস কোম্পানি চালুর দাবি তোলেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 11, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:41 PM IST
গ্যাসের সংকট মেটাতেই পারছেন না, দাম বেড়েই চলেছে: সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করলেন দেশের হেভিওয়েট মন্ত্রী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজনীতির বড় খবর: নন্দীগ্রামে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী কে? চমকে দেওয়া নাম বললেন বিরোধ
2
3
4
5