/গ্যাসের সংকট মেটাতেই পারছেন না, দাম বেড়েই চলেছে: সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করলেন দেশের হেভিওয়েট মন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে তীব্র রান্নার গ্যাস (এলপিজি) সংকট এবং গ্যাস ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিতর্কিত মন্তব্যে উত্তাল দেশ। বিতর্ক থামাতে পদত্যাগ করলেন দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও সরবরাহ বিষয়ক মন্ত্রী গৌরী কুমারী যাদব। বৃহস্পতিবার তিনি প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের (বালেন শাহ) কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন। গত মার্চ মাসের শেষের দিকে বালেন শাহের সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে এই ঘটনা মন্ত্রিসভা থেকে তৃতীয় মন্ত্রীর পদত্যাগের ঘটনা।
বিতর্কের সূত্রপাত
পদত্যাগের ২৪ ঘণ্টারও কম সময় আগে পার্লামেন্টের শিল্প কমিটির এক বৈঠকে বেসরকারি গ্যাস কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গৌরী কুমারী যাদব। কাঠমান্ডু উপত্যকা-সহ গোটা দেশে যখন সাধারণ মানুষ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও রান্নার গ্যাস পাচ্ছেন না, তখন ক্ষোভ প্রকাশ করে মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, সরকার চাইলে দেশের সমস্ত ৫৮টি বেসরকারি গ্যাস কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করে দেবে।
তিনি প্রশ্ন তোলেন, নেপালের মতো ছোট দেশে এতগুলি গ্যাস কোম্পানির আদৌ কোনও প্রয়োজন রয়েছে কি না। তাঁর মতে, গোটা দেশে সর্বোচ্চ দুটি সংস্থাই যথেষ্ট এবং বাকি সবকটির অনুমোদন অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। এছাড়াও তিনি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।
সিলিন্ডার ‘উধাও’ হওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ
কমিটির বৈঠকে মন্ত্রী গৌরী কুমারী যাদব অভিযোগ করেন, সম্প্রতি কাঠমান্ডুর জন্য ৪৮ হাজার সিলিন্ডার পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু বাজারে ভোক্তাদের হাতে পৌঁছেছে মাত্র ১৯ থেকে ২০ হাজার সিলিন্ডার। বাকি বিপুল পরিমাণ সিলিন্ডার কোথায় গায়েব হয়ে গেল, তার কোনও হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না।
নেপাল অয়েল কর্পোরেশনের নির্দেশ বারবার বেসরকারি সংস্থাগুলি অমান্য করছে উল্লেখ করে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন-- টাকা দিয়েও সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস না পেলে এমন ব্যবস্থার চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে না। তিনি বেসরকারি সংস্থার উপর নির্ভরতা কমিয়ে সরাসরি সরকারি উদ্যোগে গ্যাস কোম্পানি চালুর দাবি তোলেন।
ব্যবসায়ীদের অসন্তোষ ও পদত্যাগের প্রেক্ষাপট
মন্ত্রীর এই হুঁশিয়ারি ও লাইসেন্স বাতিলের হুমকিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে নেপালের ব্যবসায়ী মহল। গ্যাস ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রতিনিধিরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহের কাছে গিয়ে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মহলে মন্ত্রীর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র চাপ তৈরি হয়। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।
গ্যাস সংকটের সমাধান না হওয়া এবং মন্ত্রিসভার একের পর এক সদস্যের পদত্যাগের ঘটনা বালেন শাহ সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ ক্রমশ বাড়িয়ে তুলছে। গৌরী কুমারী যাদবের ইস্তফার পর এই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে কাকে নিয়ে আসা হয়, সেদিকেই এখন নজর নেপালের রাজনৈতিক মহলের।
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