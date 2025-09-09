English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nepal Lifts Ban On Social Media: ‘জেন জ়ি’-র বিপ্লবে মাথানত নেপাল সরকারের! ২৩ জনের মৃত্যুতে উঠল ফেসবুক ব্যান...

Nepal protests: খারাপ দিকে এগোচ্ছিল নেপালের পরিস্থিতি৷ কাঠমাণ্ডুতে দিনভর বিক্ষোভে কমপক্ষে ১৯ জনের মৃত্যুর পরে অবশেষে হার মানলেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ওলি৷ তুলে নেওয়া হল সোশ্যাল মিডিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ৷

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 9, 2025, 10:56 AM IST
Nepal Lifts Ban On Social Media: ‘জেন জ়ি’-র বিপ্লবে মাথানত নেপাল সরকারের! ২৩ জনের মৃত্যুতে উঠল ফেসবুক ব্যান...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়া ইস্যুতে আগুন জ্বলছিলই। গত সপ্তাহে ২৬টি সমাজমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল নেপাল সরকার (Nepal)। অবশেষে ২৩ প্রাণ হারিয়ে নতিস্বীকার নেপাল সরকারের। সোমবার গভীর রাতে নিষেধাজ্ঞা (Lifts Ban On Social Media) উঠল। নেপালে সরকার বিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ এবং ১৯ জনের নিহত হওয়ার পর সরকার সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি জানিয়ে দিলেন, 'আমরা দেখছি সোশ্যাল মিডিয়ার বিষয়টা৷'

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Social Media Apps Banned In Nepal: WhatsApp, LinkedIn, Instagram, সোশ্যাল মিডিয়ার মোট ২৬ অ্যাপ 'ব্যানড' হল !

নেপাল সরকার বিভ্রান্তিমূলক তথ্য এবং ঘৃণামূলক বক্তব্য মোকাবিলা করতেই ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, instagram, ইউটিউব-সহ ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নিষিদ্ধ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলির সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছে নেপাল। সোমবার সোশাল মিডিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে যখন বিক্ষোভকারীরা সংসদে প্রবেশের চেষ্টা করে। এই সময় পুলিস বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় ২৫০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন এবং অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

নেপালের কেপি শর্মা ওলি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ ছিলই। সম্প্রতি সেদেশে ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এতে বাড়ে ক্ষোভ। রাস্তায় নামে তরুণ প্রজন্ম।  এদিকে জানা গিয়েছে, বিরোধীদের ক্রমাগত চাপে আন্দোলন থামাতে নেপালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী  রমেশ লেখক পদত্যাগ করেছেন। 

প্রসঙ্গত, ৪ সেপ্টেম্বর ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স-সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় নেপালে। সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা নেপাল প্রশাসনের সঙ্গে সরকারি ভাবে নথিবন্ধ হয়নি। সাতদিনের ডেডলাইন দিলেও তা মেনে চলেনি। বিদ্রোহ বাড়তে থাকলে সোমবার রাতে মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকের পরে সমাজমাধ্যমের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় নেপাল সরকার।

আরও পড়ুন, Bangladeshi Hilsa: ইলিশ কূটনীতি! পুজোয় কলকাতাকে খাওয়াতে ১২,০০০০০ কেজি রুপোলি শস্য পাঠাচ্ছেন ইউনূস...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Kathmandu protestNepal curfew updatesFacebook ban NepalGen Z protesters Kathmandu
পরবর্তী
খবর

US Visa Rules: ট্রাম্পের ভিসা-নীতিতে ভারতীয়রা বিপদে! বড় পরিবর্তন...কী হবে এবার?
.

পরবর্তী খবর

Durgapur Death: প্রেমিকা ডেকে নিয়ে যাওয়ার ৩ দিন পর মিলল যুবকের ঝুলন্ত দেহ