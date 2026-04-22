Fortnightly Payment System: শুনলে মন ভালো হয়ে যাবে: এবার সরকারি কর্মচারীরা বেতন পাবেন মাসে ২ বার...

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 22, 2026, 02:38 PM IST
-ছবি-এআই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাসে দু'বার খুশি। সরকারি কর্মচারীরা বেতন পাবেন মাসে দু'বার। নেপালে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারী কর্মীদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে বড়সড় বদল এনেছে সরকার এখন থেকে দেশের সরকারি কর্মচারীরা বেতন পাবেন ১৫ দিন অন্তর। নতুন নিয়ে সরকারি কর্মীরা কতটা খুশি হয়েছেন তা অবশ্য এখনও সামনে আসেনি। আমাদের প্রতিবেশী দেশে এমন ব্যবস্থা হলেও দুনিয়ার আরও অনেক দেশে এমন ব্যস্থা চালু রয়েছে।

সাধারণত দেখা যায় যে, মাস শেষ হওয়ার আগেই চাকরিজীবী মানুষের হাতের টাকা ফুরিয়ে আসে। অনেকের অবস্থা এমন হয় যে,পকেট একেবারে খালি হয়ে যায়,যার ফলে তাদের চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়।

নেপালের সরকার এমন বেতন প্রদান পদ্ধতিতে বলা হচ্ছে ‘পাক্ষিক বেতন ব্যবস্থা’। নেপাল ছাড়াও বিশ্বের আরও বেশ কিছু দেশে মাসে দুবার বা প্রতি দুই সপ্তাহে একবার বেতন দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে।  কেন এমন ব্যবস্থা?

বাজার সচল রাখা: নিয়মিত টাকা হাতে থাকলে দোকানপাট ও বাজারে সবসময় বেচাকেনা বজায় থাকবে, যা বাজারকে চাঙ্গা রাখবে।

ছোট ব্যবসায়ীদের উন্নতি: সাধারণ মানুষ ঘনঘন কেনাকাটা করলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন।

টাকার প্রবাহ বৃদ্ধি: যখন মানুষের হাতে নিয়মিত টাকা আসে এবং তারা তা খরচ করে, তখন পুরো দেশের অর্থনীতিতে টাকার লেনদেন বা প্রবাহ বেড়ে যায়।

সহজ কথায়, বেতনের এই নিয়ম পরিবর্তনের মাধ্যমে নেপাল সরকার দেশের ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং আর্থিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

আরও পড়ুন-প্রবল বিতর্কের মুখে বাইক-বিধিতে বদল: ছাড় গিগ-কর্মীদের, আর কী কী বলল কমিশন--বেরনোর আগে জেনে নিন

নেপাল সরকারের এই পদক্ষেপ সরকারি কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হতে পারে। এর ফলে তাদের আর্থিক ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক সহজ হবে। স্কুল ফি, বিদ্যুৎ বিল বা বাজারের খরচের মতো বিষয়গুলো এখন তারা আরও পরিকল্পনা করে ভাগ করে নিতে পারবেন, যা সারা মাস একটি ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

বিশ্বের আর কোন দেশে মাসে দুবার বেতন দেওয়া হয়

আমারিকা: অনেক কোম্পানি প্রতি দুই সপ্তাহ (১৪ দিন) অন্তর অথবা মাসের মাঝামাঝি ও শেষে (১৫ দিন অন্তর) বেতন দেয়। 

কানাডা : এখানে ‘বাই-উইকলি’ (Bi-weekly) বা প্রতি দুই সপ্তাহে একবার বেতন দেওয়ার রীতি খুবই সাধারণ।

ব্রিটেন: কিছু নির্দিষ্ট অফিসে প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি দুই সপ্তাহে বেতন দেওয়া হয়।

মেক্সিকো: এই দেশেও মাসে দুবার বেতন দেওয়ার পদ্ধতি চালু আছে।

ব্রাজিল: ব্রাজিলেও কর্মচারীদের বেতন মাসে দুই কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়।

Iran US War: শেষ মুহূর্তে ভেস্তে গেল ইসলামাবাদ বৈঠক: বিশ্বজুড়ে তেলের বাজারে আগুন, শেয়ার বাজারে বড় ধস
Lawrence Bishnoi Gang Cricket Fixing: 'ভয়ংকর পরিণতি হবে', ভারতে বিশ্বকাপে ম্যাচ গড...