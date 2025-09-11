Nepal Protest Explained: নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতার নেপথ্যে আমেরিকা! ট্রাম্পের গেম প্ল্যান ফাঁস? চিন ঘনিষ্ঠতায় চাপে ওয়াশিংটন?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nepal Protest Explained: নেপালের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত আছে কিনা, এবং এর সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনও গোপন পরিকল্পনা জড়িত কিনা! এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্লেষণ সামনে আসছে।  

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 11, 2025, 06:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমানে নেপালে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা (Nepal Protest)  চলছে, নেপথ্যে কি যুক্তরাষ্ট্রের হাত আছে? জেন জি (Gen Z) প্রজন্মের নেতৃত্বে চলা এই প্রতিবাদের পেছনে কি যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা ও সাহায্য সংস্থাগুলোর কোনও ভূমিকা আছে? ওয়াশিংটন কি নেপালের বামপন্থী রাজনীতির উত্থানে বিরক্ত এবং এই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে বামপন্থীদের প্রভাব কমাতে চায়? চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ

২০২২ সালে বিক্ষোভের সূত্রপাত

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, বেকারত্ব, খারাপ শাসন, সরকারি অদক্ষতা এবং অন্যান্য বিষয়ের অভিযোগ নতুন নয়। হঠাৎ কী ঘটে গেল? এর সূত্রপাত ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত একই ধরণের বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত। যখন হাজার হাজার মানুষ মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশন (এমসিসি) কমপ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রাজধানী কাঠমান্ডুর রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। নেপালের সংসদ ২৭শে ফেব্রুয়ারি এমসিসি কমপ্যাক্ট অনুমোদন করে। এটি নেপালী কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন শের বাহাদুর দেউবার জোট সরকার দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল।

এমসিসি কী?

২০০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সাহায্য সংস্থা এমসিসি। যদিও এটি উন্নয়নমূলক সাহায্য দেয়, তবে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলপত্রে এর মূল লক্ষ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্ডাকে এগিয়ে নেওয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে নেপালি পার্লামেন্ট এমসিসি চুক্তি অনুমোদন করলে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র, নেপালকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেবে এবং নেপালকে ১৩০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হবে, যার লক্ষ্য হল বিদ্যুৎ অবকাঠামো উন্নত করা এবং ভারতের পাওয়ার গ্রিডের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা।

এমসিসি কি মার্কিন নিরাপত্তা স্বার্থের জন্য?

বিশ্লেষকদের মতে, এমসিসি একটি প্রকাশ্য সংস্থা যা গোপন কার্যক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়। তারা বিশ্বাস করেন, এটি বিদেশি সাহায্যের আড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের একটি মন্তব্য তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, দুর্বল রাষ্ট্রগুলোও আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এমসিসি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কোষাধ্যক্ষ থাকাকে এর ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

 
এমসিসি কি নেপালের বামপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে?

বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে, এমসিসির মূল লক্ষ্য হল বাম রাজনীতিকে ধ্বংস করা। যা ইতিমধ্যেই অনেক শিবির এবং দলের মধ্যে বিভক্ত। নেপালে কমিউনিস্ট বিপ্লবের সময়ে যখন পিপলস গেরিলা লিবারেশন আর্মি, রয়্যাল নেপাল আর্মির বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাঠমান্ডুতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছিল এবং ফ্রান্স, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডের মতো দেশগুলিকে হিমালয় জাতিকে অস্ত্র সরবরাহ করতে উৎসাহিত করেছিল। কমিউনিস্ট গেরিলারা ,রয়্যাল নেপাল আর্মি থেকে বেশিরভাগ অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে লুট করে নিয়েছিল। প্রতিটি লুটের মাধ্যমে তাদের যুদ্ধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। সেনাবাহিনীর পরাজয় এবং রাজতন্ত্রের পতনের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছিল; উভয় পক্ষের প্রায় ৪০০০০ যোদ্ধা নিহত হয়েছিল।

নেপালে কমিউনিস্টরা কীভাবে ব্যর্থ হল?

বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, যখন আমেরিকা কমিউনিস্টদের থামাতে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন তারা তাদের আন্দোলনকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। দলাদলিতে বিভ্রান্ত এবং কর্মপন্থা, সরকার পদ্ধতি এবং প্রজাতন্ত্র কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক মডেলে বিভক্ত হয়ে, কমিউনিস্টরা শীঘ্রই একটি বিভক্ত ঘরে পরিণত হয়েছিল। এটি শাসনব্যবস্থায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল এবং দুর্নীতির হটস্পটে পরিণত হয়েছিল। এমনকি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কমিউনিস্ট এবং প্রাক্তন গেরিলা নেতা প্রচণ্ডের বিরুদ্ধেও দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়েছিল।

নেপাল কমিউনিস্ট চিনের আরও কাছে আসছে?

নেপাল চিনের আরও কাছে চলে আসায় ওয়াশিংটনও বিরক্ত। প্রচণ্ড থেকে বাবুরাম ভট্টরাই, কেপি শর্মা ওলি, কমিউনিস্ট দল থেকে আসা সকল প্রধানমন্ত্রীই বেজিংয়ের আরও কাছে চলে এসেছেন। ওলি বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে যোগদানের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করার এবং সীমান্ত বিরোধ উত্থাপন করে ভারতকে বিরোধিতা করার মতো পদক্ষেপ নিয়েছেন। নেপাল হিমালয়ের কালাপানি, লিপুলেখ এবং লিম্পিয়াধুরা অঞ্চলকে নিজের বলে দেখানোর মাধ্যমে দেশের একটি নতুন মানচিত্র প্রকাশ করে অগ্রসর হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর তিয়ানজিনে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে যখন ওলি চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সাথে দেখা করেন, তখন তিনি ভারত-চীন সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতা করেন এবং দাবি করেন যে এই অঞ্চলগুলি নেপালের।

মার্কিন পরিকল্পনা?

প্রবীণ নেপাল বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিক আনন্দ স্বরূপ ভার্মা হিমালয়ের এই দেশটিতে বর্তমান বিদ্রোহে মার্কিন ভূমিকা স্পষ্টভাবে দেখতে পান। ডিএনএ ইন্ডিয়ার সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি বলেছেন, 'ওয়াশিংটন নেপালে কমিউনিস্টদের বিকশিত হতে দিতে পারে না। তারা যে কোনও ভাবেই এই শক্তিগুলিকে ধ্বংস করতে চায়।' এটাও লক্ষণীয়, যে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুশীলা কার্কির নাম উঠে আসছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, নির্বাচিত হলে কার্কি নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

 

