Nepal Protest Updates: সুশীলা কার্কিই অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী! সংবিধান লঙ্ঘন করেই কাজ করতে হচ্ছে রাষ্ট্রপতিকে? জেন জি-র সঙ্গেও বিরোধ...

Nepal Protest Updates Sushila Karki News: আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, রাষ্ট্রপতি সংবিধানের নামে তাঁদের বিভ্রান্ত করছেন। সবাই সংবিধানকে সম্মান করে, কিন্তু ভবিষ্যতের নির্বাচন একটি অসামরিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে হবে। আর, এই জটিলতায় সংবিধান পরিবর্তনের দাবিও উঠছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 12, 2025, 11:36 AM IST
পিয়ালী মিত্র: ভগবান বুদ্ধের (Lord Buddha) দেশে শান্তি? নেপালে নিভবে বিক্ষোভের আগুন (Nepal Unrest)? নেপালি সংবাদপত্রের দাবি অনুযায়ী, (Nepal Protest Updates) বৃহস্পতিবার ম‍্যারাথান বৈঠকের পর নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল জেন জি-র প্রস্তাব মেনে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির (Ex-Chief Justice Sushila Karki) নাম অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

জটিলতা

তবে সেখানেও রয়েছে জটিলতা। জেন জি-র দাবি-- বর্তমান সংসদ ভেঙে দিতে হবে। সেটা ভাঙতে গেলে  রয়েছে সাংবিধানিক জটিলতা । ফলে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। বৃহস্পতিবার শীতল নিবাসে দিনভর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনার পরে, সুশীলা কার্কিকেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান করে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছে সব পক্ষ। শীতল নিবাসে সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগডেল, সুশীলা কার্কি এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট ওম প্রকাশ আরিয়ালের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি পৌডেলের আলোচনায় হয়। Gen Z-র প্রস্তাব অনুসারে, রাষ্ট্রপতি পৌডেল সুশীলা কার্কিকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করতে রাজি হয়েছেন। অন্য দিকে, সংসদ ভেঙে দেওয়ার দাবি কীভাবে মোকাবেলা করা হবে, সে বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে জটিলতা মেটাতে আলোচনা চলছে। রাষ্ট্রপতি পৌডেল এর আগে বৃহস্পতিবার শীতল নিবাসে সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ ড. বিপিন অধিকারী এবং ভীমার্জুন আচার্যের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। একই ভাবে, রাষ্ট্রপতি পৌডেল সংসদ ভেঙে দেওয়ার বিষয়টিও স্পিকার দেবরাজ ঘিমিরে এবং জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান নারায়ণ দাহালের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

সংবিধান-জটে অন্তবর্তী সরকার গঠন?

নেপালে জেনারেশন-জি-র প্রবল বিক্ষোভ আপাতভাবে কমেছে ঠিকই। কিন্তু রাজনৈতিক জটিলতা ততই বাড়ছে। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে আলোচনার মধ্যে রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌডেল একটি বার্তা জারি করেছেন। পৌডেল তাঁর চিঠিতে স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি সংবিধানের মধ্যে বিকল্পগুলি খোঁজার চেষ্টা করছেন। প্রসঙ্গত নেপালের ৩ জন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাবুরাম ভট্টরাই, প্রচণ্ড এবং কেপি শর্মা ওলি সংবিধানের পরিধির মধ্যেই পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন। আর এখানেই জটিলতা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে গেলে জেন জি যে দাবি করেছে, সেগুলি বিঘ্নিত হবে। কারণ নেপালের সংবিধান বেশ জটিল এবং এতে অনেক কিছুই স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন এবং সংসদ ভেঙে দেওয়ার বিষয়টি।

সংবিধানে কী বলা আছে? 

নেপালের সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে, রাষ্ট্রপতি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবেন। প্রতি ৫ বছর অন্তর সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নেপালের সংসদে মোট ২৭৫টি আসন রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে বেশ কয়েকটি উপধারা রয়েছে। এই উপধারা ৩-এর মধ্যে একটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে সরকার গঠনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি বৃহত্তম দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন। বহুদলীয় ব্যবস্থার অধীনেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু সেই নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে ৩০ দিনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে। ৫ উপধারায় বলা হয়েছে-- যদি বৃহত্তম দলের নেতাও সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে রাষ্ট্রপতি সংসদ থেকে একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন। এবং অবশেষে, প্রধানমন্ত্রী কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। নেপালের সংবিধানে লেখা আছে, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবেই সংসদ ভেঙে দেওয়া যেতে পারে। এতে আরও বলা হয়েছে, সংসদ ভেঙে দেওয়ার সময়ে যিনি নেপালের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, তিনি সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রীও থাকবেন। এর অর্থ, নেপালের সংবিধানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কে কিছুই স্পষ্ট বলা হয়নি।

সংবিধান পরিবর্তন?

নেপালের পার্লামেন্টে বর্তমান কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কেপি শর্মা ওলি পদত্যাগ করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি যদি সংবিধান মেনে কাজ করার কথা বলেন, তাহলে তাঁকে দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমত, তাঁকে কংগ্রেস দলকে সরকার পরিচালনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে। যদি কংগ্রেস সরকার পরিচালনা করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণকারী একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে। অন্য দিকে, যদি সমস্ত দল নির্বাচনে যাওয়ার বিষয়ে একমত হয়, তাহলে সংসদ থেকে একজনকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। কিন্ত, সমস‍্যা হল জেনারেশন-জে যে  নামগুলি প্রস্তাব করেছে, তাঁদের মধ্যে কেউই সংসদের সদস্য নন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতি যদি এঁদের কাউকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন, তাহলে এটি সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের স্পষ্ট লঙ্ঘন হবে। এই কারণেই বিতর্কের মধ্যে রাষ্ট্রপতি একটি চিঠি জারি করেছেন এবং সংবিধানের মধ্যেই বিকল্প খুঁজে বের করার কথা বলেছেন। অন্য দিকে, জেনারেশন-জে আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, রাষ্ট্রপতি সংবিধানের নামে তাঁদের বিভ্রান্ত করছেন। সবাই সংবিধানকে সম্মান করে, কিন্তু ভবিষ্যতের নির্বাচন একটি অসামরিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে হবে। আর, এই জটিলতায় আবার সংবিধান পরিবর্তনের দাবি ও উঠছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

