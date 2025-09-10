English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nepal Military Power: তড়পাচ্ছে বদলের নেপাল, ক্ষমতা হাইজ্যাক সেনার! ছোট্ট দেশটার কত মিলিটারি তাকত, কত যুদ্ধবিমান? জেনে নিন...

Nepal Gen Z protest:  সৈন্যশক্তির নিরিখে বিশ্বের কোন দেশ কতটা শক্তিশালী তা প্রায় সকলের জানা। তবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত সহায়তার ক্ষেত্রে তারা ভারত ও চীনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। নেপালের নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্প নেই বললেই চলে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 10, 2025, 06:15 PM IST
Nepal Military Power: তড়পাচ্ছে বদলের নেপাল, ক্ষমতা হাইজ্যাক সেনার! ছোট্ট দেশটার কত মিলিটারি তাকত, কত যুদ্ধবিমান? জেনে নিন...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে সম্প্রতি শুরু হওয়া সরকারবিরোধী সহিংসতা যখন মারাত্মক রূপ নেয়, তখন দেশের নিয়ন্ত্রণ নিতে বাধ্য হয় সেনাবাহিনী। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির পদত্যাগের পরও উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় পুরো দেশে কারফিউ জারি করা হয় এবং সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ঘটনার পর একটি প্রশ্ন সামনে এসেছে—নেপালের সেনাবাহিনীর ক্ষমতা আসলে কতটুকু এবং তারা কতটা প্রস্তুত এমন অভ্যন্তরীণ সংকট বা বাইরের হুমকির মোকাবিলা করতে?

আরও পড়ুন, Nepal Unrest: 'ভারত বিরোধিতা' সলতে পাকাচ্ছে নেপালে? সেই নেপালের রাজকুমারীরাই ভারতের রাজমাতা...

নেপালের সেনাবাহিনী

নেপাল আকারে ছোট একটি দেশ হলেও এর সেনাবাহিনী দীর্ঘ ইতিহাসের অধিকারী। নেপালি সেনাবাহিনী (Nepal Army), আগে যেটি "Royal Nepalese Army" নামে পরিচিত ছিল, সেটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬২ সালে। এটি প্রধানত সীমান্ত নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত।

সেনা সদস্য সংখ্যা ও কাঠামো

বর্তমানে নেপালি সেনাবাহিনীতে আনুমানিক ৯৫,০০০ সক্রিয় সেনা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে রিজার্ভ ফোর্স ও সহযোগী বাহিনী। দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে সেনাবাহিনী দ্রুত মোতায়েন হতে সক্ষম। তবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত সহায়তার ক্ষেত্রে তারা ভারত ও চিনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। নেপালের নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্প নেই বললেই চলে।

প্রযুক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র: কতটা আধুনিক?

নেপালের সামরিক প্রযুক্তি এখনো সীমিত। দেশটি নিজস্বভাবে বড় ধরনের অস্ত্র উৎপাদন করে না। বেশিরভাগ অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম আমদানিকৃত—বিশেষ করে চিন ও ভারতের উপর নির্ভরশীল।

নেপালের সেনা শক্তি: চিন ও ভারতের উপর নির্ভরতা কতটা

ভারত, নেপালকে দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও সামরিক সহায়তা দিয়ে আসছে। অনেক নেপালি সেনা ভারতের সেনা অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেয়। যা ভারত নেপালের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত মিত্রতা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চিনের প্রভাবও নেপালে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিনও নেপালকে সামরিক সরঞ্জাম, ইউনিফর্ম, যানবাহন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে থাকে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে নেপালের সামরিক শক্তি ও তার কৌশলগত অবস্থান। হিমালয়ের এই স্থলবেষ্টিত দেশটি ভৌগোলিকভাবে ভারত ও চিনের মাঝখানে অবস্থিত, ফলে প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে পরিকাঠামো – সব ক্ষেত্রেই দুই পরাশক্তির উপর তার নির্ভরতা স্পষ্ট।

আভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুতি

নেপালের সেনাবাহিনী প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প ও বন্যার সময় সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে। তবে দীর্ঘমেয়াদি সহিংসতা বা গৃহযুদ্ধ-সদৃশ পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা সীমিত। এই মুহূর্তে সেনাবাহিনী রাজধানী কাঠমান্ডু এবং প্রধান প্রধান শহরে অবস্থান নিয়েছে এবং কড়া নজরদারিতে রেখেছে কৌশলগত স্থানগুলো।

প্রতিবেশী প্রভাব: ভারসাম্য রক্ষা কঠিন চ্যালেঞ্জ

নেপাল ভূ-রাজনৈতিকভাবে চিন ও ভারতের মাঝে অবস্থান করছে। ফলে সেনাবাহিনীর যেকোনও বড় সিদ্ধান্তই এই দুই দেশের সঙ্গে সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। সাম্প্রতিক সেনা হস্তক্ষেপে দুই দেশই সতর্ক দৃষ্টি রাখছে নেপালের পরিস্থিতির ওপর। নেপালের সেনাবাহিনী দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আপাতত নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য কেবল সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক সমাধান, জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই হতে পারে স্থায়ী সমাধানের পথ। আর সেনাবাহিনীর কার্যক্ষমতা যতটা না অস্ত্র ও জনবলের উপর নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে নেতৃত্ব, কৌশলগত চিন্তা এবং আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষার দক্ষতার উপর।

নেপালের সেনা ক্ষমতা

নেপালের সেনাবাহিনীকে ঐতিহাসিকভাবে "গোর্খা" যোদ্ধাদের জন্য পরিচিত। বিশ্বের অন্যতম সাহসী সৈনিক হিসেবে গোর্খাদের খ্যাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিস্তৃত। আজও ভারতের সেনাবাহিনীতে আলাদা গোর্খা রেজিমেন্ট রয়েছে, যেখানে "বাংলা রেজিমেন্ট" না থাকলেও গোর্খাদের জন্য বিশেষ রেজিমেন্ট রাখা হয়েছে। এটি নেপালের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সামরিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছে।

ভারতের উপর নির্ভরতা

ভারত দীর্ঘদিন ধরেই নেপালের সেনাকে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে আসছে। সীমান্ত নিরাপত্তা, সামরিক মহড়া ও প্রশিক্ষণে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও নেপালের বহু সেনা অফিসার ভারতীয় সামরিক অ্যাকাডেমি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

চিনের প্রভাব

অন্যদিকে, গত এক দশকে চিনও নেপালের সেনাকে অস্ত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহ শুরু করেছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)-এর মাধ্যমে চীন নেপালে সড়ক, বিদ্যুৎ প্রকল্প ও যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়ে তুলছে, যার কৌশলগত প্রভাব স্পষ্ট। চীনের লক্ষ্য হলো নেপালের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার।

পরিকাঠামো ও অর্থনীতি

নেপালের অর্থনীতি অনেকাংশে ভারত ও চিনের উপর নির্ভরশীল। খাদ্য, জ্বালানি, ওষুধ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিস ভারত থেকে আসে। একইসঙ্গে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন নেপালে রেল ও সড়কপথ নির্মাণে বড় ভূমিকা নিচ্ছে।

ভিসা-ফ্রি নীতি

ভারত ও চিনের উপর নির্ভরতার প্রমাণ মেলে নেপালের ভিসা নীতিতেও। এই দুই দেশের নাগরিকরা নেপালে ভিসা ছাড়াই যাতায়াত করতে পারেন। এর মূল কারণ হল নেপালের ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা। নেপালের সেনাবাহিনী ঐতিহ্যে গৌরবান্বিত হলেও তাদের আধুনিক সক্ষমতা মূলত ভারত ও চিনের উপর নির্ভরশীল। একদিকে ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক সামরিক সম্পর্ক, অন্যদিকে চিনের আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা – এই দুই শক্তির টানাপোড়েনের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে নেপাল।

আরও পড়ুন, Nepal royal massacre: ১০ প্রজন্ম পরই ধ্বংস হবে রাজত্ব! ভয়ংকর গোরখনাথের অভিশাপ পান নেপালের প্রথম রাজা! কেন? রাজপরিবারের হত্যালীলা ও অলৌকিক...

