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ধেয়ে আসছে ভয়াল রাক্ষুসে স্রোত, চোখের সামনে সাক্ষাত্‍ মৃত্যু! স্কুলে আটক ১৬৪৩ শিশুকে বাঁচিয়ে শিক্ষকই 'সুপারহিরো'

ধেয়ে আসছে ভয়াল রাক্ষুসে স্রোত! স্কুলে আটকে ১৬৪৩ জন শিশু! দুয়ারে দাঁড়িয়ে সাক্ষাত্‍ মৃত্যু। ঠিক সেই মুহূর্তে চোখের পলকে শিক্ষক বাঁচিয়ে দিলেন তাঁদের

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 30, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 02:00 PM IST
ধেয়ে আসছে ভয়াল রাক্ষুসে স্রোত, চোখের সামনে সাক্ষাত্‍ মৃত্যু! স্কুলে আটক ১৬৪৩ শিশুকে বাঁচিয়ে শিক্ষকই 'সুপারহিরো'
Image Credit: নেপালের শিক্ষকই &#039;সুপারহিরো&#039;

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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দুয়ারে ভয়াল রাক্ষুসে স্রোত, স্কুলে বন্দি ১৬৪৩ শিশুকে মিনিটের মধ্যে বাঁচালেন শিক্ষক
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