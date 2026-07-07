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ভারতের বিধ্বংসী 'ব্রহ্মস' পাক যুদ্ধভূমি থেকে সোজা গিয়ে পড়ল ইন্দোনেশিয়ায়, অপারেশন সিঁদুরই গড়াল চাকা

BrahMos Missiles to Indonesia: তিন দেশ সফরের অংশ হিসেবেই ৬ জুলাই ইন্দোনেশিয়া সফর শুরু করেন নরেন্দ্র মোদী। ৮ জুলাই সফরশেষে তাঁর অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা। আর এরই মধ্যে 'ব্রহ্মস প্লাস' নিয়ে তৈরি হল নতুন অধ্যায়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 07, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:56 PM IST
ভারতের বিধ্বংসী 'ব্রহ্মস' পাক যুদ্ধভূমি থেকে সোজা গিয়ে পড়ল ইন্দোনেশিয়ায়, অপারেশন সিঁদুরই গড়াল চাকা
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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