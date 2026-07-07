ভারতের বিধ্বংসী 'ব্রহ্মস' পাক যুদ্ধভূমি থেকে সোজা গিয়ে পড়ল ইন্দোনেশিয়ায়, অপারেশন সিঁদুরই গড়াল চাকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করল ভারত। ইন্দোনেশিয়াকে নিজেদের তৈরি 'অস্ত্র' ও 'ব্রহ্মস' ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে ভারত। এর পাশাপাশি প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, শিল্প ও পরিকাঠামো খাতেও বহুমাত্রিক সহযোগিতার বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়েছে দুই দেশের মধ্যে।
অপারেশন সিঁদুর
কেন ইন্দোনেশিয়া হঠাৎ ব্রহ্মস নিয়ে এত আগ্রহী হয়ে উঠল? ইন্দোনেশিয়ার এক কর্মকর্তা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ২০২৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত যে সামরিক অভিযান করেছিল, সেই অপারেশন সিঁদুরে ভারত অস্ত্র ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছিল। ক্ষেপণাস্ত্রটির গতি, নির্ভুলতা এবং ব্যবহৃত প্রযুক্তি ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষের নজর কাড়ে। এর পরই এটি আমদানির সিদ্ধান্ত নেয় তারা।
শুধুই নয় ব্রহ্মস
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইন্দোনেশিয়া সফরকে ঘিরে নয়াদিল্লি-জাকার্তা সম্পর্ক আরও এক ধাপ এগোতে চলেছে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, ডিজিটাল সংযোগ, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তি সহযোগিতা-সহ একাধিক ক্ষেত্রে বড় ঘোষণা হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত সন্দীপ চক্রবর্তী। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি ইঙ্গিত দেন, এই দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা শুধু ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং পরবর্তী ধাপে শুরু হতে পারে ব্রহ্মোস প্লাস সহযোগিতাও।
ইন্দো-প্যাসিফিকে কৌশলগত সহযোগিতা
প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আলোচনাও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দুই দেশ ধাপে ধাপে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ, উপকূলভিত্তিক লঞ্চার, নজরদারি রেডার, প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। যদি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে ভারত-ইন্দোনেশিয়া প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত সহযোগিতার নতুন দিক খুলে যেতে পারে। ভারত ও ইন্দোনেশিয়া দুই দেশের কাছেই সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মালাক্কা প্রণালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট হওয়ায় এই অঞ্চলে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।
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