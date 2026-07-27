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২০০ ও ৫০০-র নোটের নয়া নিয়ম! আর ১০০-র? সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিল...

200 and 500 rupee notes: কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশিকা স্পষ্ট করেছে। একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকার নোট নিজের সঙ্গে বহন করতে পারবেন।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 27, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:11 PM IST
২০০ ও ৫০০-র নোটের নয়া নিয়ম! আর ১০০-র? সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিল...

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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