  • Mojtaba Khamenei: গুরুতর আহত ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, কেমন আছেন মোজতোবা খামেইনি?

Mojtaba Khamenei: গুরুতর আহত ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, কেমন আছেন মোজতোবা খামেইনি?

Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei: দেশের প্রেসিডেন্টের এই বয়ান এমন এক সময়ে এসেছে যখন খামেনির শারীরিক অবস্থা ও বর্তমান অবস্থান নিয়ে নানা জল্পনা চলছে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 11, 2026, 03:56 PM IST
Mojtaba Khamenei: গুরুতর আহত ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, কেমন আছেন মোজতোবা খামেইনি?
-মোজতোবা খামেইনি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আয়োতোল্লা খামেইনির পর কে ইরানের সর্বোচ্চ লিডার হবেন তা নিয়ে দোলাচল ছিল। নিহত আয়াতোল্লা নাকি বলেই গিয়েছিলেন ছেলে মোজতোবা খামেইনিকে যেন সুপ্রিম লিডার না করা হয়। সেই মোজতোবা দেশের সর্বোচ্চ নেতা হয়েছেন। ইরানের জন্য চিন্তার খবর হল যুদ্ধে আহত হয়েছেন মোজতোবা। এক সর্বোচ্চ নেতা নিহত হয়ছেন। অন্যজন আহত। এরকম এক অবস্থায় ইরানের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন মোজতোবা আহত হলেও তিনি ভালো রয়েছেন। 

পেজেশকিয়ান বলেছেন, মোজতোবা খামেনি আহত হয়েছেন। আমি আমার পরিচিত কয়েকজনের মাধ্যমে খোঁজ নিয়েছি। তারা আমাকে জানিয়েছেন যে, সৃষ্টিকর্তার কৃপায় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদে আছেন।

দেশের প্রেসিডেন্টের এই বয়ান এমন এক সময়ে এসেছে যখন খামেনির শারীরিক অবস্থা ও বর্তমান অবস্থান নিয়ে নানা জল্পনা চলছে। তিন দিন আগে তার প্রয়াত পিতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি আর জনসমক্ষে আসেননি। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ৫৬ বছর বয়সী খামেনিকে "রমজান যুদ্ধের আহত যোদ্ধা" হিসেবে অভিহিত করা হলেও, তার আঘাত বা অসুস্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ৩ ইরানি এবং ২ ইসরায়েলি কর্মকর্তার তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে যে, ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত শুরুর প্রথম দিনেই খামেনি আহত হয়েছিলেন।

আরও পড়ুন-জুনিয়র খামেইনির মারাত্মক হামলা: গুঁড়িয়ে গেল বাহরাইনের বড় অ্যাপার্টমেন্ট, ছিন্নভিন্ন মহিলা

আরও পড়ুন-যুদ্ধের জেরে তেলের দাম ব্যারেলে কত হলে বাড়বে পেট্রোল-ডিজেলের দাম? কী বলছে কেন্দ্র...

উল্লেখ্য, ২৮ ফেব্রুয়ারি বিমান হামলায় আয়াতোল্লা আলি খামেনি নিহত হওয়ার পর ইরানে নেতৃত্বের এই পরিবর্তন ঘটে। নিউ ইয়র্ক পোস্টের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, খামেনি তার উইলে পরিবারের সদস্যদের উত্তরাধিকারী করার স্পষ্ট বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শক্তিশালী 'ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কোর' (IRGC) মোজতোবা খামেনিকে জোরকরে সর্বোচ্চ নেতার পদে বসিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, খামেনি তার ছেলের এই পদের জন্য উপযুক্ততা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। ইরান বিরোধী গোষ্ঠী 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেসি'-র গবেষণা পরিচালক খোসরো ইসফাহানি জানিয়েছেন, "খামেনি তার উইলে স্পষ্টভাবে লিখে গিয়েছিলেন যে, মোজতবাকে যেন তার উত্তরসূরি করা না হয়।"

About the Author
Tags:
Iran Israel warIran Supreme LeaderMojtaba Khamenei
