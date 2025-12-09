New Tariff on India: ফের শুল্ক-বোমা! এবার ভাতের থালায় হাত বাড়ালেন ট্রাম্প! মহার্ঘ হবে চাল? পুতিনের ভারত-সফরে খেপে গিয়েই কি...

New Tariff on India: ফের শুল্ক-বোমা! এবার ভাতের থালায় হাত বাড়ালেন ট্রাম্প! মহার্ঘ হবে চাল? পুতিনের ভারত-সফরে খেপে গিয়েই কি...
New Tariff on India: মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, মার্কিন বাজারে ভারতের এই চাল 'ডাম্পিং' উচিত নয়। তিনি বলেছেন, এবার থেকে তিনি বিষয়টির উপর নজর রাখবেন! আর এ প্রসঙ্গেই ট্রাম্প জানান,কিছু না, স্রেফ আর একদফা নতুন শুল্ক আরোপ করলেই ঠান্ডা হয়ে যাবে ভারত। হচ্ছেটা কী?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'হ্যাঁ, এবার এরও খেয়াল রাখতে হবে' (Will take care of it)! কীসের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে? 'রাইস ডাম্পিং'-এর প্রতি। কে করছে এই ডাম্পিং? ভারত। আর এই চাল ডাম্পিং'-এর 'অপরাধে'ই ভারতের উপর নতুন শুল্ক (new tariff on India) আরোপের কথা ভাবছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। এমনিতেই এখন চলছে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনা (Trade Talks), আর তার মধ্যেই এই ঘটনা।
আর এক দফা শুল্ক
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, মার্কিন বাজারে ভারতের এভাবে চাল 'ডাম্পিং' করা উচিত নয়। তিনি এ-ও বলেছেন যে, এবার থেকে তিনি এটির উপর নজর রাখবেন! আর এ প্রসঙ্গেই তিনি জোর দিয়ে বলেন যে,আর একদফা নতুন শুল্ক আরোপ করলেই নিজেকে শুধরে নেবে ভারত। আর এর মাধ্যমে অচিরেই এই "সমস্যা"র খুব সহজেই সমাধান করা যাবে।
ভারত, থাইল্যান্ড এবং চিন
হোয়াইট হাউসে কৃষি সংক্রান্ত এক আলোচনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন। সেখানে লুইজিয়ানার এক কৃষক মেরিল কেনেডি জানান, দক্ষিণাঞ্চলের চাল উৎপাদকেরা সত্যিই সমস্যায় আছেন এবং ভারত, থাইল্যান্ড এবং চিন (পুয়ের্তো রিকোর বাজারে)-সহ অন্যান্য দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাল 'ডাম্পিং' করছে।
Trump does it again (maybe frustrated by Putin visit) .... brings in a rice farmer .... singles out India and calls it 'dumping rice' in US.... all drama as US delegation will be in India to discuss Trade deal.
India can give them rice for free if they need it so badly, feedin
— Megh Updates MeghUpdates) December 9, 2025
ভারতের চালে শুল্ক আছে?
ট্রাম্প প্রশ্ন তোলেন, ভারতকে কেন এটি করতে দেওয়া হচ্ছে? চালের উপর তাদের কোনো শুল্ক ছাড় আছে কি? ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট জানান, তারা তখনও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কাজ করছিলেন। ট্রাম্প আরও উল্লেখ করেন, এই বিষয়ে ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO) একটি মামলাও রয়েছে। আর এই প্রসঙ্গেই ট্রাম্প বলেন, "অবৈধভাবে" চাল-পাঠানো দেশগুলির উপর নয়া শুল্ক আরোপের মাধ্যমেই এই সমস্যার খুব দ্রুত সমাধান হবে। ট্রাম্প আরও জোর দিয়ে বলেন যে, এটা এমনকি "এক দিনের মধ্যে"ই সমাধান করা যেতে পারে।
ভারতে কি চালের দাম বাড়বে?
প্রসঙ্গত, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চাল উৎপাদনকারী এবং শীর্ষ রফতানিকারক দেশ। তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪-২০১৫ অর্থবর্ষে ভারত প্রায় ২.৩৪ লক্ষ টন চাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করেছিল। আর অতীত পরিসংখ্যান বলছে, ট্রাম্প এর আগে ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। ফলে, তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় হয়তো। কিন্তু ট্রাম্প যদি ফের আর একদফা শুল্ক আরোপ করেন, তবে ভারতের কী দশা হবে? ভারতে কি এর কোনও প্রভাব পড়তে পারে? না, এখনও বিষয়টি অতটা পরিষ্কার হয়নি। ঘটনার গতিপ্রকৃতির উপর নজর রাখা ছাড়া আর কিছু করার নেই।
