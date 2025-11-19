English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Virus: মানবশরীরে খোঁজ মিলল সম্পূর্ণ নতুন এক ভাইরাসের! কতটা ভয়ংকর, ভয়াবহ সংক্রমণ? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

New virus strain: ওয়াশিংটন স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই নতুন স্ট্রেইনে সংক্রমণের ঘটনা প্রকাশ করেন। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 19, 2025, 06:42 PM IST
ফাইল ফোটো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এমন এক ভাইরাসের খোঁজ মিলল (New Virus), যা আগে কখনও মানুষের শরীরে পাওয়া যায়নি। ওয়াশিংটনে এক বাসিন্দা এমন একটি ভাইরাসের স্ট্রেইনে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন যা আগে কখনও মানুষের মধ্যে শনাক্ত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তি হাই ফিভার, ভুলে যাওয়া ও তীব্র শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তারপর তাঁর রক্তপরীক্ষায় মেলে ভাইরাসের সেই নয়া স্ট্রেইন (New virus strain)। 

পরীক্ষায় নিশ্চিত করা হয়েছে যে ওই রোগী H5N5 দ্বারা সংক্রমিত। এটি বার্ড ফ্লুর এমন একটি স্ট্রেইন (Bird Flu New virus strain) যা আগে প্রাণীতে শনাক্ত হলেও মানুষের মধ্যে কখনও পাওয়া যায়নি। আগে মানব শরীরে সব সংক্রমণই ঘটেছে H5N1 দ্বারা। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই নয়া স্ট্রেইনের সংক্রমণ মানবদেহে অন্যান্য স্ট্রেইনের তুলনায় বেশি সংক্রামক বা গুরুতর হতেও পারে আবার নাও পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলেছন, “নতুন এই H5N5 স্ট্রেইন কোনও সম্পূর্ণ নতুন ভাইরাস নয়। এটি শুধু প্রথমবারের মতো কোনও মানুষের শরীরে শনাক্ত হয়েছে মাত্র। " ওয়াশিংটন স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই নতুন স্ট্রেইনে সংক্রমণের ঘটনা প্রকাশ করেন। তবে ওই ব্যক্তি কীভাবে  সংক্রামিত বা আক্রান্ত হয়েছেন নতুন স্ট্রেইনে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি সম্ভবত আক্রান্ত বন্য বা গৃহপালিত পাখির সংস্পর্শে আসার ফলেই হয়েছে।

কানাডার ভাইরোলজিস্ট ড. অ্যাঞ্জেলা রাসমুসেন অবশ্য এক্স হ্যান্ডেলে সতর্ক করে লিখেছেন: “এটি H5N1 নয়, এটি H5N5।” টেনেসির সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. উইলিয়াম শ্যাফনার বলেছেন: “H5N5 বার্ড ফ্লু ভাইরাসে সংক্রমণ একটি বিরল ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এখনও পর্যন্ত সাধারণ জনগণের মধ্যে এর ব্যাপক কোনও সংক্রমণ ঘটেনি।”

