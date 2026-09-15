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রেললাইনে বসে আড্ডা-আলিঙ্গন! চোখের পলকে ট্রেন এসে ছিন্নভিন্ন করে দিল তরুণ-তরুণীকে

New York subway accident: লাইনে পড়ে যাওয়া বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে বা অসাবধানতাবশত ট্র্যাকে নেমে তাঁরা ট্রেনের সামনে চলে আসেন। ট্রেনের চালক আপৎকালীন ব্রেক কষলেও শেষরক্ষা হয়নি, ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। তাঁরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন নাকি এটি আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 15, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:42 PM IST
রেললাইনে বসে আড্ডা-আলিঙ্গন! চোখের পলকে ট্রেন এসে ছিন্নভিন্ন করে দিল তরুণ-তরুণীকে

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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