/রেললাইনে বসে আড্ডা-আলিঙ্গন! চোখের পলকে ট্রেন এসে ছিন্নভিন্ন করে দিল তরুণ-তরুণীকে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেললাইনে বসে আড্ডা মারছিলেন দুই বন্ধু। আচমকা ট্রেন এসে ছিন্নভিন্ন করে দিল তরুণ-তরুণীকে। ঘটনাটি নিউ ইয়র্কের লোয়ার ম্যানহাটনের স্প্রিং স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশনে। গত রবিবার ভোর প্রায় ৩টে ১৫ মিনিট নাগাদ ডাউনটাউন ৪ নম্বর ট্রেনের নীচে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ২৪ বছর বয়সী মালাইকা চিত্রে ও নবম কৌল। নিউ ইয়র্ক পুলিস সূত্রে জানা যায়, প্ল্যাটফর্ম থেকে লাইনে পড়ে যাওয়া বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে অথবা অসাবধানতাবশত ট্র্যাকে নেমে পড়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মালাইকা চিত্রে নিউ জার্সির ডেটনের বাসিন্দা ছিলেন। অন্যদিকে, নবম কৌল থাকতেন নিউ জার্সির সেয়ারভিলে। দু’জনেই নিউ জার্সির রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ছিলেন। পুলিস ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় দু’জনেই সাবওয়ের রেললাইনের ওপর বসেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ট্রেনটি কাছে চলে আসার ঠিক কয়েক সেকেন্ড আগেও তাঁরা ট্র্যাকে বসেছিলেন। ট্রেনের চালক তদন্তকারীদের জানান, মালাইকা হাসছিলেন এবং নবমকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছিলেন। চালক তৎক্ষণাৎ আপৎকালীন ব্রেক কষার চেষ্টা করলেও ট্রেনটি থামাতে পারেননি। তাঁদের দেহ ট্রেনের তৃতীয় ও চতুর্থ কামরার নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়।
দুর্ঘটনার পর ওই ট্রেনের প্রায় ১০০ জন যাত্রীকে নিরাপদে প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে আনা হয়। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, দু’জনের মধ্যে একজন প্রথমে ট্র্যাকে পড়ে যান বা নামেন। এরপর অন্যজন তাঁকে সাহায্য করতে লাইনে নামেন। তাঁরা মদ্যপ বা কোনওভাবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিপদের গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কি না, পুলিস তা খতিয়ে দেখছে। কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার না হলেও আত্মহত্যার দিকটিও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।
পেশাগত জীবনে মালাইকা কাজ করতেন ‘অ্যাকাডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস’-এ অপারেশনস স্পেশালিস্ট হিসেবে। তিনি রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেছিলেন। অন্যদিকে, নবম ব্লুমবার্গে ফিন্যান্সিয়াল ডেটা অ্যানালিস্ট পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত রুটগার্স বিজনেস স্কুলে পড়াশোনা করলেও তাঁর ডিগ্রি সম্পূর্ণ হয়নি। উভয়ের এই আকস্মিক মৃত্যুতে রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গভীর শোকপ্রকাশ করেছে।
বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের কাছে নবম অত্যন্ত হাসিখুশি ও মিশুকে স্বভাবের তরুণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রায় তিন দশক আগে তাঁর পরিবার নেপাল থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমায়। মালাইকাও অত্যন্ত মেধাবী ও উজ্জ্বল শিক্ষার্থী হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। ঠিক কী কারণে তাঁরা ট্র্যাকে বসেছিলেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁদের প্রিয়জনরা। সম্পূর্ণ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত জারি রেখেছে নিউ ইয়র্ক পুলিস।
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