  • Ohio pathetic incident: অসুস্থ সদ্যোজাতকে দেখভালেও নেই ছাড়: WFH না মেলায় মা এলেন অফিসে, মারা গেল বাচ্চা-- তারপরই ভয়ংকর

Ohio pathetic incident: অসুস্থ সদ্যোজাতকে দেখভালেও নেই ছাড়: WFH না মেলায় মা এলেন অফিসে, মারা গেল বাচ্চা-- তারপরই ভয়ংকর

Newborn dies after WFH denied: অফিস তাঁকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁকে অফিসেই আসতে হবে, অন্যথায় তাঁর চাকরি থাকবে না। অভাবের সংসার এবং চাকরির প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই অসুস্থ সন্তানকে বাড়িতে রেখে বা কোনওভাবে ম্যানেজ করে তিনি অফিসে যাতায়াত শুরু করেন

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 23, 2026, 06:31 PM IST
Ohio pathetic incident: অসুস্থ সদ্যোজাতকে দেখভালেও নেই ছাড়: WFH না মেলায় মা এলেন অফিসে, মারা গেল বাচ্চা-- তারপরই ভয়ংকর
সদ্যোজাতের মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধুনিক কর্পোরেট দুনিয়ায় ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ বা বাড়ি থেকে কাজের সুযোগ নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। কিন্তু সেই সুযোগ না দেওয়া যে কতটা মর্মান্তিক হতে পারে, তার এক ভয়াবহ উদাহরণ সামনে এল আমেরিকার এক সংস্থা। এক মহিলা কর্মীর বাড়ি থেকে কাজ করার (Remote Work) আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাঁর সদ্যজাত সন্তানের অকাল মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই সাঘাতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই সংস্থাকে ২৫ মিলিয়ন ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২১০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

ঘটনাটি আমেরিকার একটি নামী বিমা সংস্থার। ব্রিয়ানা হেইস (Briana Hayes) নামে এক মহিলা ওই সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান প্রসবের পর ব্রিয়ানা বেশ কিছু শারীরিক জটিলতার সম্মুখীন হন। তাঁর সদ্যজাত সন্তানটিও অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং তার বিশেষ যত্নের প্রয়োজন ছিল। ১৮ মাসের অপরিণত শিশুর জন্ম দিয়েছিলেন ওই মহিলা। ব্রিয়ানা তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার অনুরোধ করেছিলেন যাতে তাঁকে সাময়িকভাবে বাড়ি থেকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়। তাঁর যুক্তি ছিল, অফিসে গিয়ে কাজ করলে তিনি তাঁর অসুস্থ সন্তানের সঠিক পরিচর্যা করতে পারবেন না।

কিন্তু অভিযোগ, ব্রিয়ানার সেই মানবিক আবেদন কানে তোলেনি সংস্থাটি। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁকে অফিসেই আসতে হবে, অন্যথায় তাঁর চাকরি থাকবে না। অভাবের সংসার এবং চাকরির প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই অসুস্থ সন্তানকে বাড়িতে রেখে বা কোনওভাবে ম্যানেজ করে তিনি অফিসে যাতায়াত শুরু করেন।

মর্মান্তিক পরিণতি ও মামলা

অফিসে কাজ করার চাপে ব্রিয়ানা তাঁর সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে পূর্ণ নজর দিতে পারেননি। পরিস্থিতির অবনতি হতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সদ্যজাত সন্তানটি মারা যায়। এই শোকাবহ ঘটনার পর ব্রিয়ানা ভেঙে পড়লেও হার মানেননি। তিনি ওই সংস্থার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, সংস্থাটি যদি তাঁকে বাড়ি থেকে কাজ করার সুযোগ দিত, তবে তিনি তাঁর সন্তানকে বাঁচাতে পারতেন। এটি কেবল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং চরম অমানবিকতা এবং বৈষম্যের নজির।

আদালতের ঐতিহাসিক রায়

দীর্ঘ শুনানির পর আদালত এই মামলায় এক যুগান্তকারী রায় দিয়েছে। বিচারক তাঁর পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন যে, একজন কর্মীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনা করা নিয়োগকর্তার নৈতিক ও আইনি দায়িত্ব। বিশেষ করে যখন প্রযুক্তির যুগে বাড়ি থেকে কাজ করা সম্ভব, তখন একজন মায়ের এমন সংবেদনশীল আবেদন নাকচ করা অপরাধের শামিল।

আদালত ওই সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছে:

১. ব্রিয়ানা হেইসকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৫ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ২১০ কোটি টাকা) দিতে হবে।

২. কর্মীদের পারিবারিক এবং চিকিৎসাসংক্রান্ত প্রয়োজনে নমনীয় কর্মসংস্থান নীতি গ্রহণ করতে হবে।

আদালতের মতে, এই বিশাল অঙ্কের জরিমানা অন্যান্য কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কাছে একটি কড়া বার্তা হিসেবে কাজ করবে, যাতে তারা লাভের অঙ্কের চেয়ে মানবিকতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

কর্পোরেট জগতের বিতর্ক

এই রায় সামনে আসার পর বিশ্বজুড়ে কর্পোরেট মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। কোভিড পরবর্তী সময়ে অনেক সংস্থাই কর্মীদের আবার ১০০ শতাংশ অফিসমুখী করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ব্রিয়ানার এই ঘটনা প্রমাণ করে দিল যে, অনেক ক্ষেত্রে ‘রিমোট ওয়ার্ক’ বিলাসিতা নয়, বরং জীবনের প্রয়োজনে আবশ্যিক।

মানবাধিকার কর্মীদের মতে, এই রায় কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার এবং মাতৃত্বকালীন সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করবে। অন্যদিকে, অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন, ছোট বা মাঝারি সংস্থাগুলোর পক্ষে এমন বিশাল জরিমানা দেওয়া অসম্ভব হতে পারে, তবে বড় সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে এটি নজির হয়ে থাকবে।

টাকা দিয়ে ব্রিয়ানা তাঁর সন্তানকে ফিরে পাবেন না, কিন্তু আদালতের এই রায় তাঁর লড়াইকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২১০ কোটি টাকার এই জরিমানা কেবল একটি অঙ্কের হিসাব নয়, বরং এটি সেই মানসিকতার বিরুদ্ধে চপেটাঘাত যা কর্মীকে কেবল একটি যন্ত্র মনে করে। ভারতের মতো দেশেও যেখানে কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটি বা বাড়ি থেকে কাজের সুবিধা নিয়ে নানা জটিলতা রয়েছে, সেখানে এই মার্কিন আদালতের রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে।

ভবিষ্যতে যেন আর কোনো ব্রিয়ানাকে তাঁর সন্তানের জীবনের বিনিময়ে জীবিকা বেছে নিতে না হয়, এই রায় সেই আশাই জাগিয়ে তুলল।

(Zee 24 Ghanta App : দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির লেটেস্ট খবর পড়তে ডাউনলোড করুন Zee 24 Ghanta App)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

