/ব্রিটেন বিগ ব্রেকিং! আচমকা কিয়ার স্টারমারের পদত্যাগে টেমসে তোলপাড়; পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে? বড় আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টেমসের তীরে তোলপাড়! ব্রিটেনের রাজনীতিতে বড় বদল। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কিয়ার স্টারমার। তীব্র চাপের মুখেই কি এই সিদ্ধান্ত? শুধু তাই নয়, লেবার পার্টির প্রধানের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি নিয়েছেন তিনি। কেন?
চাপের মুখে সরে গেলেন?
আজ, সোমবার লন্ডনের ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগঘন ভাষণে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার জানান, নতুন নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী ও দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর উত্তরসূরিকে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাসও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে লেবার পার্টির অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম একটি বিশেষ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকেই স্টারমারের নেতৃত্ব নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়। গ্রেটার ম্যানচেস্টারের প্রাক্তন মেয়র বার্নহ্যাম প্রকাশ্যেই দলের নেতৃত্বের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। সেই রাজনৈতিক চাপের মধ্যেই কি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন কিয়ার স্টারমার?
আমিই কি সেরা ব্যক্তি?
নিজের দলের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে কথা উঠেছে। তা তাঁর কানেও এসেছে। তাই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে কিয়ার স্টারমার বলেন, আমার দল এখন এই প্রশ্ন করছে যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমিই কি সেরা ব্যক্তি?
কিয়ার স্টারমারের পর্যবেক্ষণ
কিয়ার স্টারমার বলেন, আমার সংসদীয় দলের উত্তর আমি শুনেছি এবং তা সসম্মানে গ্রহণ করছি। আমি যে সিদ্ধান্তই নিয়েছি, দেশের স্বার্থকে সবার আগে রেখেই, তা নিয়েছি। সেই কারণেই আমি লেবার পার্টির নেতার পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি।
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