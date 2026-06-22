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ব্রিটেন বিগ ব্রেকিং! আচমকা কিয়ার স্টারমারের পদত্যাগে টেমসে তোলপাড়; পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে? বড় আপডেট

Who Will be Next UK PM Explained: তীব্র চাপের মুখে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা কিয়ার স্টারমারের। লেবার পার্টির প্রধানের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি নিয়েছেন তিনি। সোমবার লন্ডনের ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগঘন ভাষণে স্টারমার জানান, নতুন নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 22, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:00 PM IST
ব্রিটেন বিগ ব্রেকিং! আচমকা কিয়ার স্টারমারের পদত্যাগে টেমসে তোলপাড়; পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে? বড় আপডেট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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