Niagara Falls Bus Accident: জনাষাটেক যাত্রী নিয়ে নায়াগ্রা জলপ্রপাতে গিয়েছিল! ভারতীয় ও চিনা পর্যটক-সহ উল্টে গেল সেই বাস! মৃত কমপক্ষে...

Niagara Falls Bus Accident: বাসটিতে ৫৪ জন যাত্রী ছিলেন। কানাডা সীমান্তে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা। ফেরার পথে শুক্রবার সন্ধেয় দুর্ঘটনা। পেমব্রুকের কাছে বাসটি উল্টে যায়। নিউইয়র্ক পুলিস জানিয়েছে, চালক বাসের নিয়ন্ত্রণ হারানোতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 24, 2025, 03:18 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিদেশে ভারতীয়ের মৃত্যু। নিউইয়র্কে (New York City) নায়াগ্রা জলপ্রপাত (Niagara Falls) সন্নিহিত অঞ্চলে ঘটল মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা। নায়াগ্রা দেখে ফেরার পথে নিউইয়র্ক (New York City High Way) স্টেট হাইওয়েতে একটি পর্যটক-বাস উল্টে যায়। এতে কমপক্ষে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে। বাসটিতে অধিকাংশই ভারতীয় নাগরিক, চিনা নাগরিক এবং ফিলিপিন্সের বাসিন্দারা (Indian, Chinese, Filipino) ছিলেন। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বাসচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলেন।

ভয়াবহ

জানা গিয়েছে, অভিশপ্ত ওই বাসটিতে মোট ৫৪ জন যাত্রী ছিলেন। কানাডা সীমান্তে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখান থেকে ফেরার পথে শুক্রবার সন্ধেবেলা এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পেমব্রুকের কাছে বাসটি উল্টে পড়ে। নিউইয়র্ক পুলিস কমান্ডার জানিয়েছেন, চালক বাসের নিয়ন্ত্রণ হারানোতেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না। চালকও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন না বলে তিনি জানান। দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজে ৮টি হেলিকপ্টার নামানো হয়। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া যায়। পাঁচ জন মারা যান। নিহতদের মধ্যে কোনও নাবালক-নাবালিকা নেই। নিহতদের মধ্যে কতজন ভারতীয়, তা এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি। তবে, ধারণা করা হচ্ছে একজন ভারতীয়ই মারা গিয়েছেন।

বিহারের শঙ্কর কুমার ঝা এবং

জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় যে পাঁচজন মারা গিয়েছেন, তাঁরা হলেন-- বিহারের শঙ্কর কুমার ঝা। বয়স ৬৫ বছর। মারা গিয়েছেন, ষাট বছরের পিঙ্কি চাংগ্রানি, নিউ জার্সির বাসিন্দা, ২২ বছরের চিনের বেজিংবাসী জি হংঝাউ, বছরপঞ্চান্নের জার্সি সিটির ঝাং জিয়াওলান এবং নিউ জার্সিরই ৫৬ বছরের জিয়ান মিঙ্গলি।

দুর্ঘটনার কারণ

দুর্ঘটনার পরে পুলিস বাসচালকের সঙ্গে কথা বলে। এক পুলিসকর্তা জানান, বাসের চালক জীবিত এবং ভাল রয়েছেন। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, সেই সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা আছে। তবুও আমরা তদন্ত করতে চাইছি। স্থানীয় গভর্নর বলেন, তাঁর টিম পুলিস ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখছে।

