Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /৩০ মিনিটে জল বাড়ে ৯ মিটার! এক নয়, দুই নদীর হড়পা বানে তছনছ নেপাল... দ্বিতীয় দফায় আবার গিলতে আসবে বন্যা?

৩০ মিনিটে জল বাড়ে ৯ মিটার! এক নয়, দুই নদীর হড়পা বানে তছনছ নেপাল... দ্বিতীয় দফায় আবার গিলতে আসবে বন্যা?

Nepal flood 9 meter water rise in 30 minutes: গালছি এলাকায় ত্রিসূলী নদীর জলের স্তর মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৯ মিটার পর্যন্ত বেড়ে পায়। অপরদিকে মালেখু অঞ্চলে একই সময়ে জলের স্তর বাড়ে প্রায় ৭ মিটার। কোনও রকম ভারী বৃষ্টি ছাড়াই হঠাৎ করে রূদ্ররূপ ধারণ করে ভোটে কোশী ও ত্রিসূলী নদী। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 27, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:51 PM IST
৩০ মিনিটে জল বাড়ে ৯ মিটার! এক নয়, দুই নদীর হড়পা বানে তছনছ নেপাল... দ্বিতীয় দফায় আবার গিলতে আসবে বন্যা?
Image Credit: জোড়া নদীর প্লাবন গ্রাসে নেপাল

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়াবহ এয়ারক্রাফ্ট ক্র্যাশ! বিকট শব্দ, মাঠে ভেঙে পড়ল প্রশিক্ষণ বিমান, মৃত ১ পাইলট
2
3
4
5