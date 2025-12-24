Trump H1B VISA BIG CHANGE: ট্রাম্পের টর্পেডো! ব্যান হয়ে গেল পুরনো সিস্টেম, H1B ভিসা পেতে এবার কালঘাম ছুটবে ভারতীয়দের...

Trump H1B VISA BIG CHANGE: ট্রাম্পের টর্পেডো! ব্যান হয়ে গেল পুরনো সিস্টেম, H1B ভিসা পেতে এবার কালঘাম ছুটবে ভারতীয়দের...
Trump's H1B Visa New Rule: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় অভিবাসন আইনের পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, এই ফরমানে তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি, হাসপাতাল এবং অন্যান্য কর্মসৃষ্টিকারী কোম্পানিকে চাকরি ছাঁটাই করতে বাধ্য হতে হবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকায় (US Visa) চাকরির স্বপ্ন দেখা বিদেশি পেশাদারদের জন্য শেষ হতে চলেছে ‘লটারি’র যুগ (End of Lottery System in H1B Visa)। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন এইচ-১বি (H-1B Visa) ভিসার দীর্ঘদিনের প্রচলিত নিয়মে আমূল পরিবর্তন এনেছে। এখন থেকে আর ভাগ্যের জোরে নয়, বরং আবেদনকারীর দক্ষতা এবং বার্ষিক বেতনের নিরিখেই নির্ধারিত হবে কে পাবেন আমেরিকার ওয়ার্ক ভিসা। ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ (America First) নীতিকে আরও সুদৃঢ় করতেই এই কঠোর পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ঐতিহাসিকভাবে এইচ-১বি ভিসা লটারির মাধ্যমে দেওয়া হতো। চলতি বছরে অ্যামাজন সবচেয়ে বেশি-১০ হাজারের বেশি এইচ-১বি ভিসা অনুমোদন পেয়েছে। এরপর রয়েছে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS), মাইক্রোসফট (Microsoft), অ্যাপল (Apple) ও গুগল (Google)। ক্যালিফোর্নিয়ায় এইচ-১বি কর্মীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।
কী এই নতুন নিয়ম?
এতদিন পর্যন্ত প্রতি বছর আবেদনকারীদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে এইচ-১বি ভিসা দেওয়া হতো। নতুন নিয়মে সেই ব্যবস্থা বাতিল করে ‘ওয়েটেড সিলেকশন সিস্টেম’ বা ওজন-ভিত্তিক বাছাই প্রক্রিয়া চালু করা হচ্ছে। মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের নথিভুক্তকরণের সময় থেকেই উচ্চ দক্ষতা এবং উচ্চ বেতনভোগী বিদেশি কর্মীরাই ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ স্লোগানকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে গত কয়েক মাস ধরেই ভিসা সিস্টেমের পুনর্বিন্যাসের কাজ চলছে ট্রাম্প প্রশসানের অন্দরে৷ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ৷ যার মধ্যে এটা সর্বশেষ৷
প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও আবেদনকারী আমেরিকায় কাজ করতে এসে কত বেতন পাবেন এবং তাঁর পেশাগত দক্ষতা কতটা গভীর—সেটাই হবে প্রধান মাপকাঠি। যাঁদের বেতন ও দক্ষতা যত বেশি, তালিকায় তাঁরা ততটাই এগিয়ে থাকবেন।
এইচ-ওয়ান বি ভিসা পদ্ধতি হল, মার্কিন নিয়োগকারী সংস্থা বিদেশি কর্মী নিতে পারে। বিশেষ করে মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলি এই এইচ-ওয়ান বি ভিসা কর্মীদের উপর নির্ভরশীল। এই কর্মসূচিতে আছে বছরে ৬৫,০০০ ভিসা দেওয়া হবে। আরও ২০,০০০ ভিসা দেওয়া হবে অতিরিক্ত উচ্চশিক্ষিতদের, যার মেয়াদ হবে তিন থেকে ছয় বছর।
কেন এই বদল?
মার্কিন প্রশাসনের যুক্তি, বর্তমান লটারি ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেক ‘অসাধু’ নিয়োগকারী সংস্থা কম দক্ষ বিদেশি কর্মীদের অল্প বেতনে আমেরিকায় নিয়ে আসছিল। এর ফলে দুই ধরনের ক্ষতি হচ্ছিল: ১. উপযুক্ত দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকানরা নিজেদের দেশে কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। ২. কম বেতনে বিদেশি কর্মী নিয়োগের ফলে স্থানীয় শ্রমবাজারের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছিল।
ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (USCIS)-এর মতে, এই পরিবর্তন আমেরিকার কর্মসংস্থান এবং কাজের পরিবেশকে আরও সুরক্ষিত করবে। অদক্ষ কর্মী এনে বাজার সস্তা করার প্রবণতাও এতে বন্ধ হবে।
কড়াকড়ি ও যাচাই-বাছাই
ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়াকে কেবল দক্ষতানির্ভর করেই ক্ষান্ত থাকেনি ট্রাম্প প্রশাসন, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে একগুচ্ছ কঠোর শর্ত:
ভিসা ফি: এখন থেকে এইচ-১বি ভিসার জন্য মার্কিন নিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে বছরে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা) গুনতে হবে।
ডিজিটাল স্ক্রুটিনি: আবেদনকারীর বায়োডাটা এবং ‘লিঙ্কডইন’ প্রোফাইল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হবে।
পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড: আবেদনকারীর পরিবারের কোনো সদস্য ভুল তথ্য ছড়ানো বা তথ্যবিকৃতির সঙ্গে যুক্ত কি না, তা-ও যাচাই করা হবে। এমনকি আবেদনকারী যদি কারও বাক্স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার মতো ঘটনায় জড়িত থাকেন, তবে তাঁর আবেদন খারিজ হতে পারে।
ভারতীয়দের ওপর প্রভাব
আমেরিকার এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ভারতের তরুণ পেশাদারদের। প্রতি বছর এইচ-১বি ভিসাধারীদের একটি বিশাল অংশই হয় ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। টিসিএস (TCS), ইনফোসিস বা উইপ্রোর মতো সংস্থাগুলি থেকে যারা কেরিয়ারের শুরুতে (Entry-level) আমেরিকায় যেতে চান, তাঁদের জন্য নতুন এই উচ্চ বেতনের মানদণ্ড পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তবে অভিজ্ঞ ও সিনিয়র কর্মীদের জন্য এই নিয়ম আশীর্বাদ হতে পারে। বর্তমানে বছরে ৬৫ হাজার সাধারণ এবং উচ্চশিক্ষিতদের জন্য ২০ হাজার মিলিয়ে মোট ৮৫ হাজার ভিসা দেওয়া হয়। ট্রাম্প প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে, এই সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও ২০ হাজার বাড়তে পারে।
আইনি লড়াই ও কর্পোরেট উদ্বেগ
ট্রাম্পের এই ‘ফতোয়া’র বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল আমেরিকার বৃহত্তম ব্যবসায়িক সংগঠন ‘ইউএস চেম্বার অফ কমার্স’। তাদের দাবি ছিল, এই নিয়ম যুক্তরাষ্ট্রীয় অভিবাসন আইনের পরিপন্থী এবং এর ফলে ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলো কর্মী সংকটে পড়বে। ১ লক্ষ ডলার ফি দেওয়া অনেক সংস্থার পক্ষেই অসম্ভব। তবে ওয়াশিংটন ডিসির জেলা আদালত সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে জানিয়েছে, অভিবাসী নিয়ন্ত্রণ প্রেসিডেন্টের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধীনে পড়ে। আদালতের এই রায়ে অ্যামাজন, গুগল, অ্যাপল ও মাইক্রোসফটের মতো টেক জায়ান্টগুলোও উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে।
আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া:
ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ বিশ্বজুড়ে দক্ষ কর্মীদের অভিবাসনের চিত্র বদলে দিতে পারে। একদিকে যেমন ‘গোল্ড কার্ড’ ভিসার মাধ্যমে ১০ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে ধনী বিদেশিদের পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ দক্ষ কর্মীদের জন্য তোলা হচ্ছে যোগ্যতার কঠিন প্রাচীর। ২০২৬ সাল থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই নিয়ম ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এবং তরুণ মেধাবীদের মনে যে আশঙ্কার মেঘ তৈরি করেছে, তা কাটিয়ে তাঁরা কতটা মানিয়ে নিতে পারেন, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
মার্কিন প্রশাসন জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের ফলে আমেরিকানদের নিজের দেশে কাজের সুযোগ এবং পরিবেশ আরও সুরক্ষিত হবে। কম বেতনে কাজ করানোর জন্য আর বিদেশ থেকে কর্মীদের আমেরিকায় নিয়ে আসতে পারবে না সংস্থাগুলি৷
আরও পড়ুন: Bangladesh Violence: ১২৫ কোটি টাকার সুপারি, হাদির মাথার বাঁপাশে শ্যুটারের লক্ষ্যভেদ! গাঢ় চক্রান্তের বড় নেটওয়র্ক, সরব তসলিমাও...
আরও পড়ুন: Bangladesh Dipu Das murder mystery: পোড়া দেহের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেড় বছরের খুদে! চাইলেই ওরা আমার ছেলেটাকে বাঁচাতে পারত গো.. বিলাপ বিহ্বল দীপুর বাবার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)