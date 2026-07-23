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ইরান তেল বিক্রি করতে না পারলে বিশ্বের কেউই পারবে না: আমেরিকাকে চরম হুঁশিয়ারি তেহরানের! ট্রাম্পের মুখ ভোঁতা?

Iran's Big Warning To US: হরমুজে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নিরীহ নাবিকদের নিশানা করছে ইরান! ইরানের এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপই ফের তেহরানে সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে আমেরিকার তরফে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই হয়েছে এই অভিযান।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 23, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:13 PM IST
ইরান তেল বিক্রি করতে না পারলে বিশ্বের কেউই পারবে না: আমেরিকাকে চরম হুঁশিয়ারি তেহরানের! ট্রাম্পের মুখ ভোঁতা?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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