Abhijit Binayak Bandyopadhyay leaving USA: ট্রাম্পের খ্যাপামিতে রিসার্চের টাকা বন্ধ, নোবেলজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিত্‍-এস্থার পাকাপাকি ভাবে ছাড়ছেন আমেরিকা!

Bengali Nobel Winning Scientist: 'বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণে তাদের পরীক্ষামূলক পদ্ধতির' জন্য মাইকেল ক্রেমারের সাথে ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই জুটি কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে বিষয়ে বিবৃতিতে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 12, 2025, 02:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকা ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhijit Binayak Banyopadhyay) এবং তাঁ স্ত্রী এস্থার ডুফলো (Esther Duflo)। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে সুইৎজ়ারল্যান্ডের জ়ুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Zurich - UZH) পড়াবেন তাঁরা। থাকবেন সে দেশেই। এ কথা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের (Department of Economics) প্রধান ফ্লোরিয়ান স্কিউয়ার (Florian Scheuer, UBS Professor and Chair of the Department of Economics)। দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এসে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণায় বরাদ্দ কমিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। তার পরেই জল্পনা তৈরি হয়, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের কারণে আমেরিকা ছাড়তে পারেন শিক্ষাবিদ, গবেষকেরা। সস্ত্রীক অভিজিৎও কি সে কারণেই আমেরিকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, উঠছে প্রশ্ন।

সুইৎজ়ারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি: 

অভিজিৎ এবং এস্থারের সুইৎজ়ারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার খবরটি প্রথম প্রকাশ করেন ফ্লোরিয়ান। তিনি নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে পোস্ট করে লেখেন, '২০২৬ সালের ১ জুলাই জ়ুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে লেম্যান ফাউন্ডেশন প্রফেসর (Lemann Foundation Professors of Economics) হিসাবে যোগ দিতে চলেছেন নোবেলজয়ী এস্থার ডাফলো এবং অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা জানাতে পেরে আমি আপ্লুত।' 

সেখানে অর্থনীতির একটি নতুন কেন্দ্রও (Centre For developments and Economics) গড়ে তুলবেন অভিজিৎ এবং তাঁর স্ত্রী এস্থার। ফ্লোরিয়ান জানিয়েছেন, তাঁরা যে সেখানে অধ্যাপক, গবেষক হিসাবে যোগ দিচ্ছেন, তা জ়ুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে খুব গর্বের। এতে প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেও জানিয়েছেন ফ্লোরিয়ান।

সুইজারল্যান্ডে সম্প্রতি 'লেম্যান সেন্টার ফর ডেভলপমেন্ট, এডুকেশন, পাবলিক পলিসি' তৈরি হয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানেরই নেতৃত্ব দেবেন এস্থার এবং অভিজিৎ। ব্রাজ়িলের লেম্যান ফাউন্ডেশনের অনুদানে তৈরি হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। সেখানেই অর্থনীতি, নীতির মূল্যায়ন নিয়ে গবেষণা চালাবেন অভিজিৎ এবং এস্থার।

বর্তমানে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (MIT)-তে পড়ান এস্থার। ইন্ডিয়া টু ডে-তে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, এস্থার বলেছেন, 'নতুন লেম্যান সেন্টার আমাদের কাজের সম্প্রসারণের সুযোগ দেবে। পড়ুয়াদের তৈরি করারও সুযোগ দেবে।'

নোবেলজয়ী বাঙালি অধ্যাপকের বক্তব্য: 

অভিজিৎ আমেরিকার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আগামী দিনে নিজেদের গবেষণা, নীতি নিয়ে কাজের সুযোগ দেবে জ়ুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়। সেই নিয়ে কোনও সংশয় নেই।' প্রশ্ন উঠছে, এই কাজের সুযোগের জন্যই কি আমেরিকা ছাড়ছেন অভিজিৎ? তিনি এখন এমআইটি-তে পড়ান। কেন সেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিচ্ছেন, তা নিয়ে কিছু স্পষ্ট করেননি।

'বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণে তাদের পরীক্ষামূলক পদ্ধতির' জন্য মাইকেল ক্রেমারের সাথে ২০১৯ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এই জুটি কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সে বিষয়ে বিবৃতিতে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। 

উন্নয়ন অর্থনীতির এক শক্তিশালী জুটি

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডুফলো এবং অভিজিত্‍ বন্দ্যোপাধ্যায় নবপ্রতিষ্ঠিত লেমান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, এডুকেশন, অ্যান্ড পাবলিক পলিসিকে যৌথভাবে নেতৃত্ব দেবেন। এটি ব্রাজিলের লেমান ফাউন্ডেশনের ২৬ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্কের (CHF 26 million) (৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) অনুদান পায়।

শিক্ষাজগৎ ও শিক্ষানীতির মধ্যে সেতুবন্ধন

নতুন লেমান সেন্টারের লক্ষ্য হল নীতি-সম্পর্কিত গবেষণাকে উৎসাহিত করা, উন্নয়ন ও নীতি মূল্যায়নে নতুন অ্যাকাডেমিক পথের সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন মহাদেশের গবেষক ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা, বিশেষ করে সুইজারল্যান্ড এবং ব্রাজিলের মধ্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট মাইকেল শেপম্যান বলেন, 'আমরা আনন্দিত যে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুজন অর্থনীতিবিদ জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিচ্ছেন।

এই অর্থনীতিবিদ দম্পতি তাদের ADEPT প্রোগ্রামটিও জুরিখে নিয়ে আসবেন। এটি তাদের গবেষণা নেটওয়ার্ক J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) দ্বারা প্রথম চালু করা একটি শিক্ষামূলক উদ্যোগ, যা ছাত্রছাত্রী এবং নীতি নির্ধারকদের প্রোগ্রাম মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন গবেষণায় উচ্চমানের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

এস্থার ডুফলো, বর্তমানে এমআইটি-র আব্দুল লতিফ জামিল চেয়ার এবং কলেজ ডি ফ্রান্স-এর পভার্টি অ্যান্ড পাবলিক পলিসি চেয়ার পদে অধিষ্ঠিত, তিনি বলেন, 'নতুন লেমান সেন্টার আমাদের গবেষণা, ছাত্রদের পরামর্শদান এবং বাস্তব-জগতের নীতিগত প্রভাবের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং প্রসারিত করতে সাহায্য করবে।'

ট্রাম্পের ব্যয়সংকোচ

প্রসঙ্গত, ট্রাম্প দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এসে ব্যয় সঙ্কোচের পথে হেঁটেছেন। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ কমিয়েছেন। তাঁর রোষে পড়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, সরকারের দেওয়া শর্তাবলি না-মানলে বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণার জন্য সকল সরকারি সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। 

গত মার্চে আমেরিকায় বন্ধ হয়ে যায় শিক্ষা দফতর। এই নির্দেশ কার্যকর হওয়ার ফলে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বন্ধ করে আমেরিকার কেন্দ্রীয় প্রশাসন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ফের তুলে দেওয়া হয় আমেরিকার প্রদেশগুলির উপরে। স্থানীয় প্রশাসনই আমেরিকার শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে মাথা ঘামাবে বলে জানানো হয়। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের তকমা খোয়ায় নাসা। তার আগে অর্থবরাদ্দও কমানো হয়। শিক্ষাবিদদের একাংশ এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, এ রকম চললে আমেরিকা ছাড়বেন বহু গবেষক। এ বার আমেরিকা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন অভিজিৎ এবং এস্থার। নেপথ্যে কি ট্রাম্পের নীতি! উঠছে প্রশ্ন।

