Noble Peace Prize 2025: ভেনেজুয়েলায় গণতন্ত্রের লড়াইয়ের প্রতীক মারিয়া কোরিনা মাসাডো

Zee News Bengali
রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 10, 2025, 02:59 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নরওয়ের নোবেল কমিটি ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করেছে ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা ও মানবাধিকার রক্ষাকর্ত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার দীর্ঘ ও নির্ভীক সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান তাঁর হাতে উঠেছে।

মারিয়া কোরিনা মাচাদোর জন্ম ১৯৬৭ সালে ভেনেজুয়েলার রাজধানী ক্যারাকাসে। প্রকৌশল শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হলেও, তিনি দ্রুতই রাজনৈতিক ও নাগরিক আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠেন। ২০০২ সালে তিনি “Súmate” নামে একটি নাগরিক সংগঠন গঠন করেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভোটের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও সরকারের অনিয়ম প্রকাশ্যে আনা। এই পদক্ষেপেই শুরু হয় তাঁর গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই।

তবে এই পথ মোটেও সহজ ছিল না। ২০২৩ সালে বিরোধী প্রাইমারিতে অংশগ্রহণ করার পর তাঁকে “রাজনৈতিকভাবে অযোগ্য” ঘোষণা করে সরকার। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রার্থীতা বাতিল হয় এবং তাঁকে গোপনে থাকতে বাধ্য করা হয়। তবুও তিনি থেমে থাকেননি—আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার পক্ষে অকুতোভয়ে আওয়াজ তুলেছেন।

নোবেল কমিটির মতে, “মারিয়া কোরিনা মাচাদো এমন এক সংগ্রামী কণ্ঠস্বর, যিনি ভেনেজুয়েলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের লড়াইয়ে নতুন আশা জাগিয়েছেন।”

বিশ্লেষকরা বলছেন, তাঁর এই পুরস্কার শুধু ব্যক্তিগত গৌরব নয়—এটি সমগ্র ভেনেজুয়েলা এবং পৃথিবীর সকল গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের জন্য এক অনুপ্রেরণার বার্তা।

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Nobel Prize 2025nobel prize 2025 winnerNobel Peace Prize 2025nobel peace prize 2025 winnernobel peace prize 2025 newsnobel peace prize winner maria corina machadonobel peace award 2025
