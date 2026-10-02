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প্রেসিডেন্ট থাকুন বা না থাকুন: বিরাট সুখবর ট্রাম্পের জীবনে, অবশেষে নোবেল শান্তি পুরস্কার-- তোলপাড় দুনিয়া

Trump Nobel Peace Prize: অসলোর 'পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (PRIO)-এর মতে, এবারের সবচেয়ে বড় চমক হতে পারে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন। ইউক্রেন যুদ্ধের মতো তীব্র সংঘাতের সময়েও আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো বৈরী দেশগুলি যেভাবে মহাকাশে ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে যৌথভাবে কাজ করে চলেছে, তাকে শান্তি ও বৈশ্বিক ঐক্যের এক বিরল প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 02, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 08:31 PM IST
প্রেসিডেন্ট থাকুন বা না থাকুন: বিরাট সুখবর ট্রাম্পের জীবনে, অবশেষে নোবেল শান্তি পুরস্কার-- তোলপাড় দুনিয়া

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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