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ক্লাসিকসকের সঙ্গে সৃজনশীল সংলাপ, তার মধ্যে দিয়েই নতুন সাহিত্যরূপের নির্মাণেই এল বিশ্বসম্মান

Nobel Prize 2026: নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান অ্যান্ডার্স ওলসন কবি অ্যান কারসনের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করে বলেছেন, কারসনের লেখার মাধ্যমে কবিতা, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য ও বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের মধ্যে নতুন সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 08, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:02 PM IST
ক্লাসিকসকের সঙ্গে সৃজনশীল সংলাপ, তার মধ্যে দিয়েই নতুন সাহিত্যরূপের নির্মাণেই এল বিশ্বসম্মান

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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